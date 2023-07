Schülerin kommt nur im BH zur Schule - Der Rektor reagiert

Je heißer die Tage, desto kürzer das Outfit. Das stellen manche Schulleiterinnen und Schulleiter bei ihren Schützlingen fest. Schmale Bustiers, viel nackte Haut, dazu super knappe Shorts. Oder schlabbrige Shorts bei den Jungs. „Ich schau da einfach nicht mehr hin“, sagt Rainer Leuthner lapidar.

Der Direktor musste umdenken

Der Schulleiter der Fritz–Erler–Schule in Tuttlingen (eine berufliche Schule) ist seit mehr als 30 Jahren im Dienst und hat sich in puncto Kleidungsstil seiner Schüler ein dickes Fell angeeignet. Oder wie er sagt: „Man muss sich da teilweise ein neues Mindset zulegen und veränderten Realitäten ins Gesicht schauen.“

Klar kann ein Mädchen ein Kleid anziehen. Aber was gar nicht geht, ist, wenn die halbe Pobacke rausschaut. Susanne Galla

Bei den Mädchen sind es die knappen Outfits, bei den Jungs die allgegenwärtige Jogginghose. Er persönlich halte davon überhaupt nichts. „Aber ich bin nicht bereit, mit Dutzenden von Schülern einen Diskurs vom Zaun zu brechen“, sagt er. Dafür fehle ihm die Zeit. Und die Nerven.

Diese Schule kam in die Schlagzeilen

Eine Schule in Wermelskirchen hat es vorgemacht. Dort sind Jogginghosen und Trainingsanzüge verboten. Auch Kappen, Mützen und Jacken sind tabu, ebenso tiefe Ausschnitte und zu viel Haut, beispielsweise ein unbedeckter Bauchnabel. Solche Kleiderordnungen gibt es an den meisten Schulen in Tuttlingen nicht. Aber eine Grenze zwischen Tolerierbarem und Dingen, die zu weit gehen.

Das geht gar nicht

Dominik Gross, Rektor der Werkrealschule Schillerschule, erinnert sich an ein Mädchen, deren Oberbekleidung aus einem BH bestand. „Die haben wir gleich wieder heim geschickt“, sagt er. Sie habe das eingesehen. Ihre Eltern auch.

Wenn wir sie darauf hingewiesen haben, dann findet eine Verbesserung statt. Dominik Gross

Ein Junge kam mit einem gerippten Unterhemd zur Schule, das er wegen der Hitze bis zur Brust hochgeschoben hatte. „Du kannst Dir ein T–Shirt anziehen, bei der Hitze auch ein weißes“, waren Gross’ Worte an die Adresse des Schülers. Aber eben nicht nur ein Unterhemd.

Angemessen sollten die Outfits sein

Das Kollegium ist sich einig: „Die Schülerinnen und Schüler sollten in der Schule angemessene Kleidung tragen.“ Das funktioniere in der Regel auch, mit wenigen Ausnahmen, die der Schulleiter pro Schuljahr an einer Hand abzählen kann.

In der Hausordnung geregelt

Tatsächlich hat die Tuttlinger Ferdinand–von–Steinbeis–Schule seit rund einem Jahr das Kleiderthema in die Schul– und Hausordnung aufgenommen. Unterschrieben von Schülern oder Eltern. „Die Schülervertreter haben das voll unterstützt. Das finde ich stark“, sagt Schulleiterin Susanne Galla.

In der Hausordnung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „angemessene Kleidung“ zu tragen ist. Dabei orientiert sich die Steinbeis–Schule an der Arbeitswelt, auf die die gewerblich–technische Einrichtung ihre Schüler vorbereitet.

Auch bei Kleidern gibt es No–Gos

Und was ist angemessen? „Klar kann ein Mädchen ein Kleid anziehen. Aber was gar nicht geht, ist, wenn die halbe Pobacke rausschaut“, sagt Galla.

Eine Schülerin wurde auf die Hausordnung angesprochen, weil sie zu offenherzig angezogen gewesen sei. Und ein Junge war so vermummt, dass nicht mehr erkennbar gewesen sei, wer sich unter diesem Outfit verstecke. Auch das wurde angesprochen, denn auch Mützen und Kappen sind im Unterricht nicht vorgesehen. In beiden Fällen habe Einsicht bestanden. Die junge Frau hat sich eine Jacke oder ein T–Shirt übergezogen.

Ich bin da mittlerweile deutlich toleranter geworden, auch wenn mir nicht alles gefällt. Michael Krauss

Häufiger seien es die Mädchen, die auffallen würden, Stichwort knappe Outfits, sagt Rektor Gross. Diese Gespräche führen dann Lehrerinnen oder die Sekretärin, während er oder ein anderer Lehrer sich mit den Jungs auseinandersetzt, falls nötig. Er hat festgestellt: „Wenn wir sie darauf hingewiesen haben, dann findet eine Verbesserung statt.“

Bequemlichkeit an erster Stelle

„Ich denke mir manchmal auch: Das ist zu knapp“, sagt Michael Krauss, stellvertretender Direktor des Tuttlinger Immanuel–Kant–Gymnasiums (IKG), wenn er manch sommerliches Ensemble sieht. Aber: Eine Ansage, was getragen werden darf und was nicht, gibt es am Gymnasium nicht. Bislang habe auch noch kein Schülerinnen–Outfit beanstandet werden müssen, weil es zu freizügig war.

Das Thema Jogginghosen sieht er zwiespältig. Wobei Krauss bekennt: „Ich würde keine tragen.“ Doch er könne nachvollziehen, dass Schüler, die zehn Stunden in der Schule sitzen müssen, lieber etwas Bequemes tragen wollen als eine kneifende Hose. „Ich bin da mittlerweile deutlich toleranter geworden, auch wenn mir nicht alles gefällt“, sagt Krauss.

Und bei den Prüfungen?

Direktor Leuthners Kollegin ist aufgefallen, dass ein Schüler in der Arbeitskleidung einer ortsansässigen Firma zur mündlichen Prüfung gekommen ist. Er sagt: „Jetzt kann sie das natürlich bemängeln. Aber ich bin froh, dass der junge Mann arbeitet.“