Mit vier Standorten und rund 70 Mitarbeitern gehört der Apothekenverbund von Hannes Egle schon zu den größten im Landkreis. Wenn nicht sogar zu den „größten in Deutschland“, meint der Tuttlinger. Und dennoch: Wirtschaftlich sei man mittlerweile am Limit angekommen.

„Durch die Stückzahl an verkauften Medikamenten können wir Zuwächse beim Lohn und Mehrausgaben durch die Inflation nicht mehr ausgleichen“, sagt Egle, der Standorte in Tuttlingen, Wurmlingen, Spaichingen und Aldingen betreibt. Der Betrieb in seinen Apotheken sei bereits weitgehend automatisiert, Medikamente werden beispielsweise computergesteuert einsortiert und ausgegeben. „Die Effizienreserve ist ausgereizt“, betont er.

Alle 17 Stunden schließt eine Apotheke

Das passt zu dem Bild, das die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) zeichnet. Momentan müsste alle 17 Stunden eine Apotheke in Deutschland schließen, heißt es. Die Zahl der Arzneimittel–Geschäfte habe sich im ersten Quartal 2023 um 121 auf 17.939 verringert. Laut dem Online–Portal Statista.com gab es zur Jahrtausendwende noch mehr als 21.500 Apotheken.

Die Zeiten, in denen Schubkarren voll Goldbarren aus der Apotheke geschoben worden sind, sind vorbei. Sepp Müller

„Die Zeiten, in denen Schubkarren voll Goldbarren aus der Apotheke geschoben worden sind, sind vorbei“, meint Sepp Müller, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU–Bundestagsfraktion, der zusammen mit der Tuttlinger Abgeordneten Maria–Lena Weiss (CDU) mit den Apothekern der Region online diskutiert hat. Seiner Ansicht nach werde es in Zukunft nur noch die Hälfte der jetzigen Apotheken geben.

Das, sagt Egle, hänge damit zusammen, dass die Vergütung, die jede Apotheke bei Abgabe eines verschreibungspflichtigen Medikaments erhält, effektiv nicht sonderlich angehoben worden ist. Zwar wurde der Posten im Januar 2013 von 8,10 Euro auf 8,35 Euro erhöht. Der Abschlag, der an die Krankenkassen fließt, mit jetzt zwei Euro (zuvor: 1,77 Euro) aber auch.

Medikamente kosten in allen Apotheken gleich

Denn: Jede Apotheke in Deutschland verdient an den verschreibungspflichtigen Medikamenten identisch. „Die Preise sind auf den Cent gleich“, sagt Egle. Neben den 8,35 Euro sind das noch drei Prozent vom Apothekeneinkaufspreis. Bei einer schmerzstillenden und entzündungshemmenden Salbe, die für 1,35 Euro eingekauft wird, sind das aber gerade einmal 4,05 Cent als prozentualer Aufschlag.

Satte Gewinne ließen sich in dem Bereich nur machen, wenn man verschreibungspflichtige Medikamente in Massen verkauft, sagt Egle. Aus Sicht der ABDA müsse der Festbetrag auf zwölf Euro angehoben und durch eine Dynamisierung der jährlichen Kostenentwicklung angepasst werden.

Bei Lieferproblemen geht Apotheke ins Risiko

Dabei ist die Vergütung der Apotheke nicht einmal sicher — und wird auch durch die Lieferengpässe bei Arzneimitteln zusätzlich erschwert. Denn eigentlich müssen die Apotheken das Medikament an den Patienten abgeben, das auf dem Rezept steht. Tun sie das nicht, weil das Medikament nicht verfügbar ist, gehen sie ins wirtschaftliche Risiko. „Der Erstattungsanspruch gegenüber der Krankenkasse beruht dann auf Kulanz. Eigentlich bräuchte ich jedes Mal ein neues Rezept“, sagt Egle.

Da der Aufwand für Ärzte, Patienten und die Apotheken nicht zumutbar ist, halten Egle und sein Team Rücksprache mit den Medizinern und versuchen, gegenüber der Krankenkasse „sauber zu begründen“, warum sie beispielsweise einen anderen Wirkstoff ausgewählt haben.

Wenn man strategisch einkauft, liegt das Risiko beim Apotheker. Hannes Egle

Wird bei der Übermittlung dann aber ein Fehler begangen, kann es sein, dass die Krankenkasse die Erstattung des Einkaufspreises oder das Zahlen von Zuschlägen an den Apotheker verweigert. Retaxation nennt man das. Bei Egle ist eine Apothekerin mit Vollzeitstelle nahezu ausschließlich damit beschäftigt, Rezepte vor dem Versenden an die Krankenkasse auf Fehler zu überprüfen.

Dies ist aber nur der letzte Arbeitsschritt in dem Verfahren. Die Rezepte werden vorher schon mehrfach durch Mitarbeiter und Computerprogramme überprüft, dass auch das richtige oder ein kompatibles Medikament abgegeben werden kann. Sollte es nur eine Alternative geben, müsse der Kranlenkasse dies über Zahlencodes mitgeteilt werden. Passt alles, „haben wir eigentlich die Sicherheit, dass die Krankenkassen bezahlen. Einen Monat später ist das Geld da. Außer wir machen einen formellen Fehler. Dann sind auch mal 10.000 Euro weg.“

Wann Apotheker auf Medikamenten sitzen bleiben

Nicht das einzige Problem, das sich Egle stellt, wenn er die medizinische Versorgung seiner Patienten trotz der Lieferengpässe sichern will. Kauft er Medikamente auf Vorrat ein, die sonst schwer zu bekommen sind, kann es sein, dass er auf den bestellten Arzneimittel sitzen bleibt.

„Wenn man strategisch einkauft, liegt das Risiko beim Apotheker. Sobald ein Hersteller mit Rabattvertrag wieder liefern kann, darf ich die woanders bestellten Medikamente nicht weiterverkaufen. Dann ist die Ware wertlos. Da würden wir uns als Apotheke mehr Handlungsspielraum wünschen“, sagt er.

Noch, sagt Egle, stehe für ihn das Sicherstellen der medizinischen Versorgung der Patienten im Vordergrund. „Aus wirtschaftlichen Gründen müsste ich wahrscheinlich ein paar Sachen bleiben lassen. Aber das widerspricht meiner Ethik“, erklärt der Apotheker, der sich den „Luxus“ eines Sterilraumes leistet. Dort können Mitarbeiter Medikamente selbst herstellen, die — wie beispielsweise cortisonhaltige Hautcremes — keine lange Haltbarkeit haben und deshalb nicht industriell hergestellt werden. „Der Umsatz ist aber vernachlässigbar. Da lege ich wahrscheinlich noch drauf.“

Für die medizinische Versorgung sind diese Angebote aber enorm wichtig. Bei Egles Apotheke können beispielsweise Produkte für Chemotherapien, für Suchtkranke oder Kleinkinder hergestellt werden. „Das ist aber sehr aufwändig“, meint er. „Wir bekommen eine Anweisung, die wir umsetzen müssen. Das ist fast wie beim Kuchenbacken. Der Arzt sagt, was in der Salbe drin sein soll. Wie wir das zusammenmischen, ist dann aber unsere Aufgabe“, erklärt er. Zumal die Verantwortung für das freigegebene Medikament dann wieder bei der Apotheke liegt. Und manchmal auch noch ein Teil der Kosten, wenn man schon wegen mangelnder Verfügbarkeit beim Einkauf improvisieren musste.

Das sagen die Apotheker

Daniel Mulfinger (Gosheim): „Ob ich meinen Kindern empfehlen würde, eine Landapotheke zu führen, weiß ich nicht. Aber das ist dann doch schon der Anfang vom Ende, wenn ich nicht einmal das empfehle, was ich gerade mache. Wenn die Weichen nicht in Zukunft anders gestellt werden, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wirtschaftlichen Spielraum sehe ich momentan nicht.“

Falk Schulte (Trossingen): „Es wird schwieriger, für Mitarbeiter attraktiv zu sein. Die gehen lieber in Teilzeit bei uns arbeiten und nehmen zusätzlich einen 450 Euro-Job an, damit am Ende mehr übrig bleibt. Das Einschränken der Drei-Prozent-Regel (als Zuschlag für die Apotheken bei der Berechnung des Medikamentenpreises/Anm.d.Red.) halte ich für schwierig. Wir gehen bei den Medikamenten in Vorleistung und das im hohen fünfstelligen Bereich. Aber dann müssen wir auf die Erstattung der Krankenkasse warten.“

Tilmann Schöll (Trossingen): „Es wundert schon, dass pharmazeutisch-technische Assistenten lieber in die Industrie oder zu einer Krankenkasse gehen, weil da höhere Gehälter gezahlt werden können. Für die wichtige Arbeit am Patienten finde ich das ein Unding. Einen Inflationsausgleich würde ich gerne zahlen, weiß aber nicht, ob ich mir das leisten kann. Ich weiß nicht, was in Zukunft kommt.“

Claudia Schneider (Rottweil): Über die Umsätze kann ich als Center-Apotheke nicht meckern. Aber es wird immer enger. Wir haben Schwierigkeiten, Personal zu bekommen und zu halten. Dem Wunsch der Mitarbeiter nach einer guten Work-Life-Balance kann ich nur durch finanzielle Anreize begegnen.“

Birgitt Mäntele (Schramberg): „Meine Tochter studiert Pharmazie. Dass ich meinem Kind abraten würde, eine Apotheke zu übernehmen, ist schon traurig.“