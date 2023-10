Noebels netzt gegen Schwenningen dreifach

Bei den Wildschwänen war Tyson Spink wieder an Bord und auch Philip Feist rutschte ins Team, so mussten Boaz Bassen und Daniel Neumann draußen bleiben. Die Berliner zogen in Gestalt von Julian Melchiori nach nur 37 Sekunden bereits eine Strafzeit. Phil Hungerecker und Max Görtz brachten die Scheibe in Überzahl aber nicht an Eisbären-Goalie Jake Hildebrand vorbei.

Als die Hauptstädter wieder komplett waren, ging Schwenningen noch in Powerplay-Aufstellung in Front. Es war eine tolle Kombination der beiden Spink Zwillinge, Tyson lochte auf Zuspiel von Tylor ein. Die Wild Wings spielten stark, zeigten ihr gefürchtetes aggressives Forechecking. Es bedurfte der Einzelaktion eines Berliners, damit die Gastgeber gefährlich wurden. Der gebürtige Schwenninger Kai Wissmann tankte sich durch, gab auf Manuel Wiederer der verschoss aber aus knapper Entfernung.

Dann zweimal Überzahlspiel für die Schwäne. Hier machte es der SERC nicht gut, die Eisbären wurden beide Male in Unterzahl gefährlich. Joacim Eriksson rettete aber sowohl gegen Frederik Tiffels als auch gegen Marcel Noebels. Dann musste mit Will Weber auch ein Schwenninger in Kühlbox. Auch die Doppelstädter wurden in Unterzahl gefährlich, Hildebrand hielt aber gegen Daniel Pfaffengut. Im zweiten Drittel kassierte SERC-Verteidigerneuzugang Arkadiusz Dziambor eine Zweiminutenstrafe. Die Eisbären konnte dies nicht nutzen, aber als Dziambor von der Strafbank kam wurde es heikel, er lief alleine auf Keeper Hildebrand zu, der vermochte aber abzuwehren.

In der 28. Spielminute glichen die Mannen aus der Spree-Metropole aus. Marcel Noebels war auf Zuspiel von Zach Boychuk erfolgreich. Eric Hördler hatte bei fünf gegen fünf Feldspieler die Führung für die Einheimischen auf dem Schläger, Eriksson war aber mit der Fanghand da. Auf der anderen Seite fand Alexander Karachun in der unterhaltsamen und gutklassigen DEL-Partie in Hildebrand seinen Meister.

Glück für die Schwäne kurz darauf, dass Marco Nowak nur die Latte traf. Und dann gingen die Wild Wings erneut in Führung. Sebastian Uvira hatte abgezogen und Tylor Spink lenkte den Puck unhaltbar ab. In der Schlussminute des zweiten Drittels glichen die Berliner aus. Yannick Veilleux war im Powerplay erfolgreich. Im Schlussdrittel dann eine absolute Willensleistung von Karachun, der mit seinem neunten Saisontreffer Schwenningen wieder in Führung brachte (44.).

Doch die Eisbären glichen aus. Erneut traf Noebels, der Eriksson im kurzen Eck über der Schulter erwischte. Und dann Noebels zum Dritten der zum 4:3 für Berlin einlochte (53.). Karachun bediente Zach Senyshyn mustergültig, doch der traf nicht. Stattdessen markierte Tobias Eder auf Zuspiel von Tiffels das 5:3 (58.). SERC-Trainer Steve Walke zog seinen Torwart. Doch es fiel kein Tor mehr. Der Schwenninger Verteidiger Alex Trivellato: „Es ist bitter, wir machen in Köln und jetzt auch hier in Berlin ein gutes Auswärtsspiel und kommen von dem Roadtrip ohne Punkte nach Hause. Ich kann mir das nicht wirklich erklären.“

Die Wild Wings empfangen am Sonntag, 16.30 Uhr, den ERC Ingolstadt.

Tore: 0:1 dritte Minute Tyson Spink (Tylor Spink), 1:1 28. Noebels (Boychuk), 1:2 35. Tylor Spink (Uvira), 2:2 40. Veilleux., 2:3 44. Karachun, 3:3 50. Noebels, 4:3 53. Noebels, 5:3 58. Eder (Tiffels).

Strafen: Berlin zwölf, Schwenningen zwölf Minuten.

Schiedsrichter: Roman Gofman (Russland) und Gordon Schukies (Herne).

Zuschauer: 12917.