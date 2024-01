Die „Klingende Bergweihnacht“ hat in der nahezu vollbesetzten Tuttlinger Stadthalle am vergangenen Samstagabend mit vier Sängerinnen und Sängern die Herzen der rund 400 Besucher mit vielen gefühlvollen Hits erwärmt und ihnen einen abwechslungsreichen Konzertabend beschert.

Vor allem Alexandra Hofmann ragte gleich mehrfach mit ihrer Stimmgewalt heraus. Aber auch Patrick Lindner, Nadin Meypo und Geri der Klostertaler glänzten.

Tuttlinger Tradition

Es wird so langsam Tradition, dass die „Klingende Bergweihnacht“ in Tuttlingen ihren Abschluss feiert - so auch in diesem Jahr. Rund 400 Zuhörer ließen sich den musikalischen und dreistündigen Abend mit gleich vier Künstlerinnen und Künstlern auf der festlich dekorierten Bühne nicht entgehen.

Geri der Klostertaler, der seit der Auflösung der Band „Die Klostertaler“ im Jahr 2010, alleine auf den Bühnen anzutreffen ist, stimmte mit „Was das Herz will“ und einem Medley der bekanntesten Klostertaler-Nummern auf einen verheißungsvollen Konzertabend ein. Ihm gelang damit ein fetziger und stimmungsvoller Auftakt.

Alexandra Hofmann will nach vorne blicken

Mit „Donna Blue“ schaffte es Nadin Meypo beim Publikum zu punkten und animierte ihre Zuhörer bei einer musikalischen Reise nach Italien die Hüften zu schwingen. Mit ihrer blonden Mähne überzeugte auch Alexandra Hofmann aus Meßkirch - und das mit Ansage.

Mit ihrem Mutmacher-Song „Mach‘s für dich“ appellierte sie an jeden einzelnen Fan: „Halt an deinen Träumen fest, auch wenn es nicht immer einfach ist.“ Ihre Gesangsqualitäten und ihre rauchige Stimmgewalt präsentierte sie gleich mit mehreren italienischen Welthits wie „Volare“ und landete damit beim stehenden Publikum einen Volltreffer.

Allerdings überbrachte Alexandra Hofmann auch eine traurige familiäre Nachricht: Ihr Vater ist vor wenigen Wochen gestorben. Aber: Die Sängerin fehlte letztlich nur bei drei Tour-Stopps, raffte sich schon vor Wochen auf, sprach in Tuttlingen von der Liebe zur Musik und zu ihrem Vater und findet: „Wir sollten das Leben nicht auf später verschieben.“

In Tuttlingen wischte sie die Trauer nicht einfach so weg, sondern erinnerte mit dem ein oder anderen Lied an ihren verstorbenen Vater und erreichte damit auch die Herzen der Zuhörer, die mit ihr fühlten.

Die Bergweihnacht aus Sicht eines Fans

Mitgefühlt hat in jeder Sekunde die 25-jährige Jasmin Neef. Sie ist extra aus dem Erzgebirge 500 Kilometer weit nach Tuttlingen gereist. „Ich habe die „Klingende Bergweihnacht“ in diesem Jahr fünf Mal erlebt. Ich liebe die Abwechslung in diesem Programm mit Schlager und Weihnachtsliedern. Der Zusammenhalt der Künstler und die Harmonie begeistern mich. Auch das Publikum ist total lieb. Ich fühle mich immer sehr wohl. Die Tour hat mich in Weihnachtsstimmung gebracht und ich bin sehr berührt, dass sie nun zu Ende ist“, betonte Jasmin Neef, die vor allem wegen Alexandra Hofmann nach Tuttlingen gekommen ist und aus Hofmanns Fanclub nicht mehr wegzudenken ist.

Der wohl bekannteste Künstler tritt auf

Der wohl bekannteste Künstler bei der „Klingenden Bergweihnacht“ formte den Abschluss an den ersten Teil. Patrick Lindner zeigte sich im schwarzen Anzug mit Weste und hatte mit „Gefühl ist eine Achterbahn“ keine Mühe, das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Mit „Die kleinen Dinge des Lebens“ drehte er die Zeit bis 1990 in seine Anfangszeit zurück und kam mit seinem Song „Genau du“ wieder in der Gegenwart an. Der 63-Jährige erinnerte zwischen seinen Liedern, dass er in 2024 sein 35-jähriges Bühnenjubiläum feiern darf. Zusammen mit Nadin Meypo sang der Schlagersänger mit Blick auf die Kriege in dieser Welt „Ein bisschen Frieden“. Sie erzeugten damit einen Gänsehautmoment im großen Saal.

Während die vier Hauptakteure in der Pause für viele Bilder mit ihren Fans in die Kameras lächelten und jeden Autogrammwunsch erfüllten, wurde die Bühne weihnachtlich dekoriert. Denn: Es gehört beinahe schon zur Tradition, dass die „Klingende Bergweihnacht“ im zweiten Teil des Konzertabends die eher die ruhigen und besinnlichen Töne in den Mittelpunkt stellte.

Ein besinnliches Finale

Als sich der Vorhang am Samstagabend zum zweiten Mal öffnete, zeigten sich die vier Künstler im festlichen Gewand passend zu Weihnachten mit ruhigen Tönen und sangen im Quartett den „Schneewalzer“. Am inszenierten Lagerfeuer unterhielten sich Patrick Lindner und Geri der Klostertaler in warmer und festlicher Stimmung mit Versen und Geschichten über Weihnachten. Daran knüpfte Alexandra Hofmann an. Sie sang den Welthit „Last Christmas“ auf Deutsch und traf auch hier mit ihrer gefühlvollen Stimme den Nerv der Zuhörer, genauso wenig später im Chor mit ihren Fans zu „Kling, Glöckchen Klingeling“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“. Mit dieser weihnachtlichen Atmosphäre und vielen weiteren musikalischen Beiträgen der vier Sängerinnen und Sänger verabschiedete sich die Klingende Bergweihnacht.