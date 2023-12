Es sind nur noch ein paar Tage bis Heiligabend. Mittlerweile steht fest, dass wir auch dieses Jahr auf weiße Weihnachten verzichten müssen.

Glaubt man der allgemein proklamierten Wahrheit, sind darüber alle traurig. Humbug, meiner Meinung nach. Als ob die Millionen Menschen, die sich an den Feiertagen aufmachen, die Familie zu besuchen, traurig darüber sind, auf das Schneechaos auf den Straßen zu verzichten. Von den Ausfällen bei der Bahn ganz zu schweigen.

Ebenso unsinnig ist die alljährliche Diskussion darüber, ob der Dauerbrenner „Last Christmas“ nervt oder nicht. Als ob man nichts Besseres zu tun hat, als sich darüber Gedanken zu machen. Ich freue mich immer, wenn der Song im Radio läuft. Allen, denen es nicht so geht, rate ich: einfach wegschalten. So wie das ganze Jahr über, wenn irgendetwas läuft, was einem nicht gefällt.

Am allermeisten nervt mich aber die Amerikanisierung des Weihnachtsfestes. Schlimm genug, dass wir an Halloween schon Süßes oder Saures fordern müssen und Kürbisse statt Rüben aushöhlen.

Unerträglich aber, dass überall nur noch vom Weihnachtsmann die Rede ist. Im Fernsehen, im Radio, auf Werbeplakaten. Bei uns kommt aber das Christkind. Das wirft beim Nachwuchs Fragen auf, die gar nicht so leicht zu beantworten sind.

Das hilft nur das Patentrezept aller Eltern: Lügen. Und dabei kreativ sein. Heißt im konkreten Fall. „Wisst ihr, der Weihnachtsmann beschenkt die Kinder in Amerika, weil das Christkind ja nicht alles alleine schafft.“ Mal schauen, wie lange es dauert, bis sie fragen, wie es denn der Osterhase alleine schafft.