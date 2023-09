Neues Sommersemester an der Musik– und Jugendkunstschule startet

Das neue Sommersemester an der städtischen Musikschule und der Jugendkunstschule Zebra beginnt wieder. Ab dem 18. September bieten beide Einrichtungen ein vielfältiges Angebot für musikalische und künstlerische Entfaltung.

Von musikalischer Früherziehung für Kinder ab sechs Monaten bis hin zu Seniorinnen und Senioren, die ihre Leidenschaft für Musik vertiefen möchten, bietet die Musikschule eine breite Palette an Unterrichtsmöglichkeiten. Ein besonderes Highlight ist die Veeh–Harfe, ein prädestiniertes Instrument, das sowohl Anfängern ohne Notenkenntnis als auch Fortgeschrittenen eine einzigartige musikalische Erfahrung bietet. Zum Semesterstart werden kostenlose Schnupperstunden angeboten. Weitere Informationen zu Kursangeboten und Anmeldungen finden Sie auf der Homepage der Musikschule: www.musikschule–tuttlingen.de.

Die Städtische Jugendkunstschule ZEBRA Tuttlingen startet ebenfalls am 18. September in ein aufregendes Semester voller kreativer Möglichkeiten. Für alle, die ihre künstlerische Ader ausleben möchten, bietet die Kunstschule ein breites Spektrum an Aktivitäten, darunter Malen, Zeichnen, Bauen und Gestalten. Das Schauspiel lädt dazu ein, auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt des Theaters zu gehen. Zusätzlich gibt es zwei brandneue Workshops zum Thema Skizzenbuch zeichnen und Comic–Heft gestalten, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Künstler inspirieren sollen. Detaillierte Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung sind im Kursheft und auf der Website der Jugendkunstschule (www.jugendkunstschule–tuttlingen.de) verfügbar.

Für Rückfragen steht das Team der Musikschule täglich während der Öffnungszeiten unter 07461/96470 oder über [email protected] und das Team der Jugendkunstschule donnerstags unter 07461/969716—0 oder über [email protected] zur Verfügung.