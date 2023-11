Erst im September hat das „Embajada“ in der Bahnhofstraße 18A seine Tore für immer geschlossen. Ein Nachfolger für die Räumlichkeiten ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Kulinarisch geht das neue Restaurant allerdings in eine ganz andere Richtung.

Vom „Embajada“ zurück zur „Alte Wache“

„Wir bieten überwiegend Balkanküche an. Auch ein paar deutsche Gerichte stehen auf der Speisekarte“, sagt der neue Geschäftsführer Diban Kolak.

Meine Tochter, mein Sohn, die Schwiegertochter ‐ alle helfen mit. Geschäftsführer Diban Kolak

Er hat am 21. Oktober die „Alte Wache“ eröffnet und übernimmt dabei den Namen, den das Restaurant hatte, bevor es in „Embajada“ umbenannt wurde.

Die Gastronomie an sich ist nichts Neues für Kolak: „Ich komme aus Bosnien, wo ich bereits in einem Restaurant gearbeitet habe“. Auf dem Speiseplan in Tuttlingen stehen nun vor allem Gerichte vom Grill.

Das Restaurant führt Kolak als Familienbetrieb: „Meine Tochter, mein Sohn, die Schwiegertochter ‐ alle helfen mit“, sagt er.

Eröffnung ist gut gelaufen

Die Eröffnung sei gut gelaufen und auch in den ersten Tagen durfte er schon zahlreiche Gäste begrüßen. Im Inneren hat der Tuttlinger einige Dinge repariert, wobei das vorherige Restaurant in den Grundzügen nach wie vor erkennbar sei.

Zuvor hatte Roland „Don“ Greuter das Restaurant unter dem Namen „Embajada“ über 30 Jahre lang geführt. Ende September ging er allerdings mit 70 Jahren in den Ruhestand