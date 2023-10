Zehn Parkebenen, 317 Stellplätze und 654 PV-Module auf dem Dach. Im Juli 2023 ist das neue Parkhaus am Tuttlinger Krankenhaus fertig gebaut worden und in den kostenfreien Probebetrieb gegangen. Am vergangenen Dienstag wurde es nun offiziell eingeweiht und geht in den normalen Betrieb über.

Parkplätze breiter als üblich

Mit dem Neubau stehen nun 850 Quadratmeter Nutz- und Verkehrsfläche auf dem ehemaligen Besucherparkplatz zum Parken zur Verfügung. Insgesamt sind das 317 Parkplätze, die breiter als üblich, nämlich 2,70 Meter messen.

1,50 Euro Parkgebühren pro Stunde

Bislang war das Parken im Probebetrieb kostenfrei, ab Ende Oktober müssen Besucher allerdings zahlen. 1,50 Euro beträgt der Stundentarif. „Damit liegen wir im Vergleich im Durchschnitt“, sagt Bär. So kostet es in Villingen-Schwenningen ebenfalls 1,50 Euro die Stunde. In Konstanz kostet die erste Stunde 1,50 Euro, jede weitere einen Euro.

Das neue Parkhaus am Tuttlinger Klinikum ist nun offiziell eingeweiht. (Foto: Lisa Klebaum )

Kamera statt Schranke

In dem neuen Parkhaus sollen dann nicht nur Besucher, sondern auch die Mitarbeiter parken. „Für sie kostet es 15 Cent die Stunde und maximal einen Euro am Tag“, führt Bär aus. Eine Schranke am Ein- und Ausgang gibt es nicht. Denn das Bezahlsystem ist kamerabasiert.

Heißt: Fährt ein Auto in das Parkhaus, wird die Autonummer gefilmt. Beim Bezahlen am Automaten muss dann die Nummer eingegeben werden und das System rechnet die Gebühr aus.

Die breiteren Parkplätze seien auch mit Blick auf die Patienten gebaut worden. „Das Durchschnittsalter unserer Patienten liegt zwischen 70 und 80 Jahre. Auch die Besucher werden immer älter. Da wollten wir es so komfortabel wie möglich planen“, erzählt Klinikdirektor Sebastian Freytag. Später sollen auch noch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen.

Parkhaus kostet rund 5,6 Millionen Euro

Insgesamt neun Monate hat der Bau des neuen Parkhauses gedauert. Kostenpunkt: Rund 5,6 Millionen Euro, ohne Hausanschlüsse und Baunebenkosten. Die PV-Anlage auf dem Dach hat rund 380.000 Euro gekostet, soll sich aber in rund fünf bis sechs Jahren bezahlt machen.

Denn: „Wir können mit der Anlage einen Jahresertrag von rund 200.000 Kilowattstunden erzielen. Rund 95 Prozent davon ist für den Eigenverbrauch des Klinikums eingerechnet“, sagt Bär.

Anwohner sollen entlastet werden

Und wie sieht es mit den Anwohnern aus? Ein Verkehrsgutachten hatte 2019 ermittelt, dass der bisherige Parkplatz für die Größe des Klinikums zu klein war. „Durch die fehlenden Parkplätze wurde auch die Parksituation in der Zeppelinstraße gelinde gesagt schwierig, wenn nicht gar gefährlich“, sagt Landrat Stefan Bär bei der Einweihung. Mit dem Bau sei der Bedarf an Parkplätzen nun weitestgehend gedeckt.

„Ich hoffe, dass wir zusammen mit der Stadt eine passende Bewirtschaftung für die umliegenden Anwohner finden, dass keiner auf die Idee kommt, die Straßen, die für die Anwohner gedacht sind zuzuparken“, sagt Bär. Mitte November sei ein Termin mit den Bewohnern geplant, um über das Thema Anliegerparken zu sprechen. „Wir gehen davon aus, dass es mit einer Parkbewirtschaftung deutlich ruhiger wird“, sagt Freytag.