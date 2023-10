Seit Mitte September ist der Zaun weg, der neue Spielplatz im Tuttlinger Norden darf bespielt werden. Lange mussten Kinder und Eltern hinter dem Zaun warten, das Gras auf dem Gelände musste noch wachsen. Nun ist der Spielplatz aber offen und gut frequentiert. Wie kommt er bei den Nutzern an? Wir haben Kinder unterschiedlicher Altersgruppen und ihre Eltern gefragt.

Der Spielplatz liegt im Wohngebiet Thiergarten, direkt neben dem Kindergarten Torhaus und die kürzlich erschlossenen Flächen für Neubauten. Er erstreckt sich über 3700 Quadratmeter, hat 370.000 Euro gekostet und wurde als Hügellandschaft gestaltet. Es gibt eine Nestschaukel und zwei normale Schaukeln, zwei Rutschen, einen Sandkasten und mehrere Kletter- und Balancierelemente aus Holzstämmen.

Neunjährigen fehlt ein Klettergerüst

Leven und Emil, beide 9 Jahre alt, wohnen in der Nachbarschaft und testen an diesem Tag die Nestschaukel auf ihre maximale Flughöhe. „Ein Spielplatz hier hat echt gefehlt“, sagt Emil, irgendwann werde es im Garten zuhause halt langweilig. Zwar nutzen sie auch den Bolzplatz und die Kletterwand weiter östlich im Wohngebiet, „aber da gibt’s ja nicht so viel“, findet Leven.

Die Daumen der beiden Neunjährigen, Leven und Emil, gehen hoch für den neuen Spielplatz. Aber nicht ganz: Ein großes Klettergerüst fehlt ihnen. (Foto: Dorothea Hecht )

Was gefällt den beiden am neuen Spielplatz? „Die Hügel und die Rutschen sind cool, auch die Schaukel und die Klettersachen zum Balancieren“, fasst Emil zusammen. Was den beiden besonders Spaß macht: Mit dem Fahrrad über die Hügel zu brettern. „Ist nicht verboten!“, sind sie überzeugt.

Einen Kritikpunkt haben sie aber auch: „Für die Großen gibt es nicht so viel, ein Klettergerüst wäre gut.“ Am liebsten eins, in dem man innen hochklettern kann, wie auf dem Spielplatz im Freilichtmuseum Neuhausen. „Oder was mit Klettergriffen wie beim Bouldern“, ergänzt Leven.

Sechsjähriger wünscht sich eine Höhle

Die Hügel auf dem Spielplatz haben es auch der etwas jüngeren Altersgruppe angetan. „Die sind super zum Rennen“, finden Justus (4), Paul, Hannes und Mika (alle 6). „Und die Stämme zum Klettern“, ergänzt Ida (7). Und noch bei einer anderen Sache geht der Daumen bei allen hoch: „Der Sandkasten!“ Beim Buddeln sind alle dabei, Hannes lobt vor allem den Bagger.

Von Daumen hoch bis Daumen runter: So bewerten Hannes (6), Justus (4), Mika, Paul (beide 6) und Ida (7) den neuen Spielplatz. (Foto: Dorothea Hecht )

Würden sie Schulnoten vergeben, schwanken die Bewertungen der Sechs- und Siebenjährigen zwischen 1 und 2. Was fehlt zur Topnote? „Eine Höhle zum Verstecken bräuchte ich noch“, meint Mika, „und ein bissle Wasser für den Sommer... und ein Klettergerüst!“

Fünfjährige hat ihren Wunsch aufgemalt

Die fünfjährige Mareike findet den neuen Spielplatz gut, wünscht sich aber noch einen Kletterturm mit Röhrenrutsche. Die passende Vorlage hat sie schon mal gemalt. (Foto: Dorothea Hecht )

Mehr Klettern, das würden auch Mareike und Theo, beide 5, gern. Sie wohnen ebenfalls ganz in der Nähe, Theo geht sogar in den Kindergarten Torhaus nebenan. Die Baumstämme zum Klettern („vor allem die ohne Seil“) findet Mareike zwar gut, aber es gäbe ja noch Platz für was Großes, meint sie. Spontan hat sie ihren Wunsch aufgemalt: „Das ist ein Kletterturm mit einer Tunnelrutsche“, erklärt sie, „und unten kommt man im Sandkasten raus.“

Bei Theo (5) geht der Daumen hoch. Er freut sich über den neuen Spielplatz im Wohngebiet, wünscht sich aber noch ein paar zusätzliche Elemente. (Foto: Dorothea Hecht )

Viel Lob gibt es von Mareike und Theo für die Schaukeln und die Rutsche. „Vor allem die mittlere, die ist am schnellsten“, sagt Theo. Die kleinere im Sandkasten findet er nicht so gut, „da werfen andere Kinder Sand und Schleim drauf“. Und auch der Bagger im Sandkasten sei nicht so toll, sagt Mareike, „weil sich kleine Kinder da nicht so gut draufsetzen können“.

Die Rutsche ist „superschnell“, die Kinder freut’s. (Foto: Dorothea Hecht )

Die Kleinsten wollen was zum Verstecken

Was sagen die ganz Kleinen? Emma und Erik, beide 3, lassen lieber Taten sprechen ‐ am liebsten im Sandkasten. Nur einen Wunsch äußert Erik: „Ein Häusle zum Verstecken“, das hätte er gern.

Ein Häuschen und ein großes Klettergerüst ‐ dass das auf dem neuen Spielplatz fehlt, da sind sich auch die Eltern einig. „Und Schatten“, ergänzt Verena Hegewald. „Um diese Jahreszeit geht es ja, aber im Sommer wird’s hier bestimmt heiß.“ Das Thema wurde kürzlich auch im Gemeinderat angesprochen. Zwar gibt es Bäume, zum Schattenspenden sind sie allerdings noch zu klein. Die Stadtverwaltung will deshalb über Sonnensegel nachdenken.

Die Balancier- und Kletterelemente kommen gut an, aber Eltern und Kinder wünschen sich noch mehr zum Klettern. (Foto: Dorothea Hecht )

Lob und Kritik von den Eltern

Offiziell ist der Spielplatz für Kinder ab drei Jahren. Jasmin Mänder fände auch noch ein paar Angebote für die ganz Kleinen gut, zum Beispiel ein Wasserspiel. Und wenn sie Wünsche äußern könne, meint Britta Beer: „Wie wäre es mit einem Trinkbrunnen wie in südlichen Ländern? Wir wohnen ganz in der Nähe, aber immer schleppe ich die Trinkflaschen mit.“

Insgesamt freuen sich Mütter und Väter über den neuen Treffpunkt ‐ und zwar nicht nur für ihre Kinder, sagt Britta Beer: „Ich finde es richtig gut, dass es jetzt einen Ort gibt, an dem ich die Leute aus der Nachbarschaft kennenlerne.“