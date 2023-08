In der Energieagentur Landkreis Tuttlingen steckte schon vorher mehr drin, als es der Name preisgab. Als Gesellschafter waren die Nachbar–Landkreise Rottweil und Schwarzwald–Baar mitbeteiligt, über Niederlassungen gab es eine Zusammenarbeit. Doch das ist bald Geschichte. Zum Jahreswechsel gibt es nur noch eine Energieagentur. Diese bildet die Kooperation dann aber auch im Namen ab.

Veränderungen sollen ab Jahresbeginn 2024 greifen

Aus der Energieagentur Landkreis Tuttlingen wird nach 15 Jahren die Klimaschutz– und Energieagentur Schwarzwald–Baar–Heuberg. Dazu werden die Energieagenturen in Rottweil und dem Schwarzwald–Baar–Kreis aufgelöst und in einer neuen gemeinnützigen GmbH zusammengeführt. Der Schritt soll, wenn die Gremien zustimmen, zum Jahresbeginn 2024 vollzogen sein. Dadurch werde „die Gesellschaft effizienter, die Struktur klarer und einfacher, der administrative Aufwand reduziert sich und die personellen Kapazitäten können in Projekten besser genutzt werden“, erklärt die Tuttlinger Verwaltung in einer Vorlage zum Kreistag.

Kreise Rottweil und Schwarzwald–Baar müssen draufzahlen

Neben der bisherigen Energieberatung soll die neue Klimaschutz– und Energieagentur das Thema Ressourceneffizienz und Fachkräftequalifizierung aufnehmen sowie Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Institutionen schaffen. Anpassungen bei den Einlagen der Kreise Rottweil und Schwarzwald–Baar an den Landkreis Tuttlingen erhöhen die finanziellen Möglichkeiten.

Die Aufwendungen aus Rottweil steigen pro Jahr von 34.000 auf 40.000 Euro, die aus der Kreisstadt Villingen–Schwenningen von 36.000 auf 40.000 Euro. Die Einlage wird jeweils von 4250 beziehungsweise 4100 Euro auf 10.000 Euro erhöht. So werde erreicht, dass die Landkreise gleichermaßen beteiligt sind.

Die örtlichen Beschlüsse müssen der Rechtsaufsichtsbehörde im Regierungspräsidium Freiburg noch vorgelegt werden.