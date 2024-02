Stabswechsel in der Kinderarzt-Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus: Dr. Röhrenbach Senior geht, Dr. Röhrenbach Junior kommt. Bei den Kollegen herrscht Freude und Erleichterung, denn angesichts des Patienten-Ansturms haben sie mehr als genügend zu tun.

Die Namensschilder können gleich bleiben, nur der Anfangsbuchstabe des Vornamens muss von „J“ auf „M“ verändert werden: Seit 1. Januar ist Martin Röhrenbach neu in die Kinderarztpraxis miteingestiegen. Er übernimmt den Facharztsitz seines Vaters, Johannes Röhrenbach, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

„Wir sind wirklich sehr froh, jemanden zu haben, weil das nicht selbstverständlich ist“, betont Dr. Andreas Mattheß, der den „Neuen“ gemeinsam mit Dr. Ralph Maier und Dr. Elke Seehase herzlich im Team aufgenommen hat.

In Tuttlingen aufgewachsen

Für Martin Röhrenbach war es die Heimat, die ihn dazu bewog, zurück nach Tuttlingen zu ziehen. In der Donaustadt aufgewachsen, zog es ihn nach dem Abitur zum Medizinstudium nach Mainz. Dass er Kinderarzt werden würde, stand dabei noch nicht von Anfang an fest.

„Zunächst habe ich überlegt, Anästhesist zu werden“, erzählt der 32-Jährige. Doch er merkte, dass ihm besonders die Arbeit mit Menschen Spaß machte - „und in der Anästhesie erlebt man die Patienten ja überwiegend schlafend, das war mir zu einseitig“, sagt er.

Die weiterbehandelnden Institutionen sind oft voll. Elke Seehase

Nach seinem Studium arbeitete er viereinhalb Jahre in der Kinderklinik Singen, weitere zwei Jahre parallel im Klinikum Konstanz und im angrenzenden Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ). In letzterem absolvierte er erst vor wenigen Tagen eine weitere Prüfung: die Zusatzprüfung für Neuropädiatrie. Dieses Fachwissen bringt er nun nach Tuttlingen mit: Kinder mit Kopfschmerzen, ADHS, Entwicklungsschwierigkeiten oder Epilepsien fallen unter anderem in sein Fachgebiet.

Im Mai wird er Vater

Im Mai wird der 32-Jährige zum ersten Mal Vater. Attraktiv an seiner neuen Funktion als niedergelassener Arzt findet er deswegen auch, dass die Arbeitszeiten familienfreundlicher sind als im Klinikum. Lange Schichten, Nacht- und Wochenenddienste entfallen.

Die Kinderarztpraxis hat mittlerweile ihre die Arbeits- und Öffnungszeiten umgestellt: Für die Ärzte und die medizinischen Fachangestellten gibt es mittlerweile feste Früh-, Mittel- und Spätschichten. Über Mittag schließt die Praxis nicht mehr, sondern ist durchgehend geöffnet.

Und das ist gut so, haben bereits alle festgestellt. „Wir haben die Situation dadurch etwas entzerrt“, spricht Mattheß ein Problem an. Die Praxis ist so frequentiert, dass sich häufig lange Schlangen bis ins Treppenhaus bildeten. „Diese gibt es zwar auch noch, aber nicht mehr so häufig wie früher“, sagt er. Auch die telefonische Erreichbarkeit hat sich durch die erweiterten Öffnungszeiten verbessert. Oft war es nicht möglich, die Praxis telefonisch zu erreichen - die Leitung war dauerbesetzt. „Nun verteilt sich alles etwas besser“, bilanzieren die Ärzte.

Keine neuen Patienten

Mit Ausnahme von Babys werden nach wie vor keine neuen Patienten angenommen - die Praxis ist zu voll. Ein Grund dafür ist, dass viele Untersuchungen immer schwieriger geworden sind und mehr Zeit benötigen. Vor allem seit Corona ist die Zahl psychischer Probleme bei Kindern und Jugendlichen sprunghaft gestiegen. Gar von „explodiert“ spricht Ralph Maier.

Bei Mädchen seien dies häufig Depressionen, Magersucht, Energielosigkeit. „Sie haben keine positive Sicht mehr“, sagt Kollege Andreas Mattheß. Bei den Jungen häufen sich verstärkt Übergewicht und Mediensucht. Ein weiteres Problem kommt erschwerend hinzu: „Die weiterbehandelnden Institutionen sind oft voll“, so Elke Seehase.

Ein Ziel hat sich das Ärzte-Team gesteckt: Die Online-Terminvergabe wieder zum Laufen zu bringen. Etwa ein halbes Jahr lang konnten Eltern Termine über die Homepage buchen. Doch es gab zu viele Fehler - „das System hat zum Beispiel Termine mehrfach vergeben“, sagt Maier. Hier möchte sich Johannes Röhrenbach gerne einbringen. „Ich werde meine freie Zeit dazu nutzen, um mich umzuschauen, was alles möglich wäre“, sagt er. Überhaupt: Ganz aufhören möchte er als Arzt nicht. Als Springer steht er für die Praxis weiterhin bereit.

DonauDocs bieten Unterstützungsprogramm

Sein Nachfolger, Martin Röhrenbach, wird auch von den DonauDocs herzlich begrüßt. Die Initiative niedergelassener Ärzte, deren Geschäftsstelle bei der Stadt Tuttlingen angesiedelt ist, macht es sich seit dem Jahr 2013 zum Ziel, Ärzte für den Landkreis zu gewinnen.

Das Modell ist keine Selbstverständlichkeit - viele andere Landkreise haben kein derartiges Programm. Angesetzt wird dabei bereits gezielt beim medizinischen Nachwuchs, etwa Infoveranstaltungen für Studenten und angehende Mediziner sowie die Unterstützung derjenigen, die zusichern, nach ihrer Ausbildung im Landkreis Tuttlingen zu wirken.

Für Martin Röhrenbach durchaus komfortabel: Zwar zog es ihn aus eigenem Antrieb nach Tuttlingen, doch kommt er in den Genuss des DonauDoc-Förderprogramms: Neben einem finanziellen Zuschuss - sollte er mindestens fünf Jahre vor Ort bleiben - gibt es auch weitere Unterstützung.

Durch Martin Wycisk und Maria-Tiziana Ferrante, die bei der Stadt Tuttlingen für die DonauDocs zuständig sind, gibt es im Bedarfsfall auch Hilfe bei der Wohnungssuche, einem Arbeitsplatz für die Partnerin oder den Partner oder bei einem Kita-Platz. Insgesamt 44 Ärzte seien seit dem Bestehen der DonauDocs unterstützt worden, sagen die beiden.

Martin Röhrenbach braucht diese Unterstützungen überwiegend nicht. Eine Wohnung hat er bereits und seine Frau hat als Sozialarbeiterin eine feste Arbeitsstelle in Engen. Was bei ihm in ein, zwei Jahren jedoch aktuell wird, ist die Frage nach einem Kita-Platz.