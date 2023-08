Seit gut sechs Wochen verzeichnet das Robert–Koch–Institut (RKI) wieder steigende Coronazahlen. Dazu kommt, dass vermehrt eine neue Variante, die Omikron–Sub–Variante EG.5.1, nachgewiesen wird. Wie sieht es im Landkreis Tuttlingen mit Blick auf den Herbst aus?

Zahl der Neuinfektionen steigen wieder leicht an

Tatsächlich steigen auch in Tuttlingen die Zahlen der Neuinfektionen wieder leicht an. „Aktuell sind es rund vier bis fünf Fälle pro Woche“, sagt John Paul Fobiwe, der seit gut zwei Jahren Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Tuttlingen ist. Dabei gab es den Sommer über kaum noch Coronafälle — gemeint sind damit die Fälle, die per PCR–Test bestätigt und tatsächlich auch gemeldet wurden. „Die letzten Monate waren es immer null bis zwei Fälle in der Woche“, sagt Fobiwe.

Corona steckt uns aber immer noch in den Knochen. John Paul Fobiwe

Zwar hat er die anderen Länder und Landkreise und das Infektionsgeschehen im Blick. Alles in allem sei das aber kein Vergleich zu den Zahlen in der Hochphase der Pandemie. „Wir sind generell sehr froh, dass die Pandemie so abgeflaut ist und blicken aktuell auch nicht mit großer Sorge in die Zukunft“, sagt er.

Im Notfall gut vorbereitet

Und selbst wenn die Zahlen noch einmal steigen sollten, „sind wir heute gut darauf vorbereitet“, sagt der 44–Jährige. Das heißt: Das Personal, dass damals zu Hochzeiten der Pandemie eingestellt wurde, um der Situation Herr zu werden, könnte auch wieder bei der Erfassung der Daten und in anderen Bereichen rund um die Pandemiebekämpfung helfen, sagt Sabrina Wurdak, Pandemiebeauftragte des Landkreises.

Überhaupt sei das Gesundheitsamt inzwischen ganz anders aufgestellt: Die Daten würden mittlerweile alle digital erfasst, das System sei soweit aktualisiert, dass alle betroffenen Stellen miteinander kommunizieren könnten, sagt Wurdak. „Ich weiß noch, als wir zu Beginn der Pandemie alles von Hand erfassen mussten. Da haben sich die Akten gestapelt. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen!“

Mehr Stellen im Gesundheitsamt

Fobiwe ergänzt: „Wir können jetzt auch einfach schneller reagieren.“ Das liegt auch daran, dass seit der Pandemie mehr Stellen im Gesundheitsamt zur Verfügung stehen. Vor allem auch aus dem „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ des Bundesministeriums für Gesundheit.

Darin wurde festgelegt, wie Gesundheitsämter in ganz Deutschland personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt werden. Konkret: „In dem Zeitraum 2021 bis 2026 stellt der Bund mit dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst vier Milliarden Euro für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung“, heißt es.

Viele neue Stellen geschaffen

So wurden bundesweit 1775 neue Stellen im Gesundheitswesen geschaffen — 1635 davon sind in den örtlichen Gesundheitsämtern angesiedelt. In den nächsten Jahren sollen weitere 3500 Stellen hinzukommen. Auch beim Gesundheitsamt in Tuttlingen wurde der Personalbestand in Corona zwangsläufig massiv verstärkt.

Einige, die vorher in der Pandemie eingestellt wurden, arbeiten nun in diesen Abteilungen John Paul Fobiwe

Da der pandemiebedingte Personalrückbau mit dem Aufbau durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zeitlich zusammenfällt, ist eine endgültige Entscheidung zur abschließenden Personalausstattung im Landkreis Tuttlingen noch nicht getroffen.

„Corona steckt uns aber immer noch in den Knochen“, meint Fobiwe. „Die Pandemie war schon eine Riesenherausforderung.“ Während Corona ist in anderen Bereichen im Gesundheitsamt Arbeit liegen geblieben, die nun aufgeholt werden muss.

„Beispielsweise bei den Einschulungsuntersuchungen, oder auch beim Infektionsschutz und den Hygienebelehrung für Menschen, die mit Lebensmitteln zusammenarbeiten“, zählt der 44–Jährige auf. In diesen Bereichen hätte das Amt die Personalressourcen verstärkt. „Einige, die vorher in der Pandemie eingestellt wurden, arbeiten nun in diesen Abteilungen“, sagt er.

Was Corona angeht, sieht auch das RKI momentan keinen Anlass zu größeren Sorgen. Die neue Variante EG.5.1 sei zwar ansteckender, aber nicht krankmachender, gibt das RKI Entwarnung.