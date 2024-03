Wer von der Stadt Tuttlingen ein Baugrundstück kaufen will, geht in ein Wettrennen mit anderen Bewerbern. In diesem Wettrennen entscheidet das Rathaus nach einem Kriterienkatalog - und diesen Katalog hat die Stadt jetzt auf eine neue Basis gestellt. Zu den bisherigen Kriterien wie Ortsansässigkeit oder Kinderzahl kommt jetzt das Ehrenamt hinzu - auf Anregung der Ortschaftsräte Nendingen und Möhringen.

Konkret bedeutet das, dass ehrenamtliche Arbeit im Katastrophenschutz (Feuerwehr, DRK, THW) sowie in geringerem Maße in anderen Bereichen (Sport, Kirchen etc.) mit gewissen Punktezahlen belohnt wird. Faustregel: Je länger ein Bewerber ehrenamtlich tätig ist, desto mehr Punkte.

Verheiratete bevorzugt

Beim Kriterium Familienstand wird fein unterschieden: Verheiratete oder Menschen in eingetragenen Lebenspartnerschaften bekommen mehr Punkte als ledige, geschiedene oder verwitwete Menschen oder solche, deren eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben worden ist.

Ziel der Stadt ist es, die Vergabe der wenigen Bauplätze, die sie zu vergeben hat, auf rechtssichere Beine zu stellen. Immer wieder gab es Klagen gegen solche Vergaben, etwa in Biberach und in Ulm. Kläger berufen sich auf EU-Regeln gegen Diskriminierung.

Beschluss verschoben

Schon im Oktober 2023 wollte die Stadt deshalb einen neuen Kriterienkatalog für die Vergabe aufstellen. Gleichzeitig veröffentlichte allerdings der Gemeindetag Baden-Württemberg eine neue Mustervorlage zu dem Thema. Und Nendingen und Möhringen bestanden darauf, das Ehrenamt einzubeziehen. Der Beschluss wurde deshalb auf diesen März vertagt. Am Montag fällt der Gemeinderat die endgültige Entscheidung.

Viel zu holen gibt es bei der Stadt allerdings nicht. Nur drei Grundstücke für Einfamilienhäuser kann sie im erweiterten Wohngebiet Thiergarten verkaufen, angesetzt sind 300 Euro pro Quadratmeter. Der größte Teil der rund 25 Einfamilienhaus-Grundstücke in dem Gebiet ist nach dem Umlegungsverfahren in privater Hand.