Wer in Tuttlingen bauen möchte, der muss schnell sein. Denn die Nachfrage nach Bauplätzen ist hoch, das Angebot allerdings stark begrenzt. Wer schlussendlich einen Bauplatz bekommt, entscheidet aber nicht der Zufall, sondern ein Punktesystem. Dieses wurde jüngst von der Stadtverwaltung überarbeitet.

System nach Punkten - nicht Sympathie

20 Punkte gibt es für verheiratete Paare, zehn Punkte gibt es für Ledige. Wer Kinder hat, bekommt pro Kind 30 Punkte, maximal werden allerdings nur drei Kinder angerechnet, mehr als 90 Punkte gibt es also nicht. Wer seinen Hauptwohnsitz in Tuttlingen hat, darf sich pro Jahr über fünf Punkte freuen ‐ maximal gibt es in dieser Kategorie allerdings 25 Punkte.

Transparenz bei Vergabe

Am Ende hat derjenige die besten Chancen, der die meisten Punkte zusammenbekommt. „Die Alternative ist beispielsweise über Sympathie zu entscheiden. Und das wollten wir nicht“, erklärte Oberbürgermeister Michael Beck in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses.

Stattdessen gelte: „Wir wollen volle Transparenz bei der Vergabe.“ Wenn am Ende mehrere Bewerber die gleiche Anzahl an Punkten haben, entscheidet das Los. Aktuell sind von der Stadt vier Bauplätze auf dem Markt.

Gewichtung ist nun neu

Das Punktesystem an sich ist nichts Neues. Wie die Punkte vergeben werden beziehungsweise die Anzahl und Gewichtung der Punkte und Kategorien hat sich nun aber geändert.

Wer ledig ist und keine Kinder hat, der hat fast keine Chance darauf, in die engere Wahl zu kommen. CDU-Rätin Fabia Koloczek

Ein Beispiel: Bisher wurde lediglich ein Punkt dafür vergeben, wenn man einen Arbeitsplatz in Tuttlingen oder den Stadtteilen hat. Nun wird auch die Dauer, ähnlich wie bei der Ortsansässigkeit, berücksichtigt.

Kritik an Punktevergabe

CDU-Rätin Fabia Koloczek sieht bei dem System aber vor allem eine Schwachstelle: „Wer ledig ist und keine Kinder hat, der hat fast keine Chance darauf, in die engere Wahl zu kommen“, sagte sie und bat darum, auch diese Personengruppe zu berücksichtigen. Tatsächlich hat die Stadt dafür eine Art Reißverschlussverfahren erarbeitet, so dass auch Bewerber ohne Kinder eine Möglichkeit haben, bei der Platzvergabe in die oberen Ränge zu kommen.

Nicht berücksichtigt wurde allerdings, ob der Bewerber sich ehrenamtlich engagiert. „Und genau das ist wichtig, weil die Person dann auch im Stadtgeschehen mitwirkt“, sagte Franz Schilling (CDU).

Neues Regelwerk soll gekürzt werden

Welche Kategorie wie viele Punkte hat, ist auf der Webseite der Stadt nachzulesen. Kritik gab es außerdem am Umfang der „Neufassung der Richtlinien für die Vergabe von Baugrundstücken für den privaten Wohnungsbau“.

Denn das neue Regelwerk umfasst immerhin 22 Seiten. Zu viel, findet SPD-Rat Henner Lamm. „In Zeiten von Verwaltungsvereinfachung sollten wir nicht in die andere Richtung gehen. Das geht sicherlich auch kürzer“, sagt er und will die Neufassung persönlich noch einmal auf weniger Seiten reduzieren.