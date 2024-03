Diese Kaminöfen dürfen bald nicht mehr benutzt werden

Wer seinen Kaminofen im kommenden Jahr noch nutzen möchte, der sollte einen genauen Blick auf die neuen Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid werfen. Einige der älteren Geräte sind nämlich ab 2025 nicht mehr zulässig. Für die Besitzer könnte genau das jetzt teuer werden.

Diese Öfen sind betroffen

Konkret betroffen sind vor allem Kaminöfen, die mit Holz, Kohle sowie Holzkohle heizen und vor dem 22. März 2010 in Betrieb genommen wurden. Der neue Grenzwert gibt an, dass nicht mehr als 0,15 Gramm Feinstaub sowie vier Gramm Kohlenstoffmonoxid je Kubikmeter Abgasluft in die Luft geblasen werden darf.

Wer diese Werte überschreitet, dem bleibt nur eine Nachrüstung, die Stilllegung des Kamins oder ein komplett neuer Ofen.

Neuer Ofen statt Nachrüstung

Auch die Familie Müller aus Tuttlingen steht nun genau vor dieser Entscheidung. „Unser Ofen ist aus dem Jahr 2005. Den dürfen wir im kommenden Jahr nicht mehr nutzen“, sagt Marianne Müller.

Komplett auf den Kaminofen verzichten, möchte die Familie aber nicht. „Deshalb haben wir uns für ein neues Modell entschieden“, sagt sie. Auch, weil eine Nachrüstung mit einem Feinstaubfilter für sie sogar teurer gewesen wäre.

Nicht alle Öfen sind für Filter geeignet

Außerdem ist nicht jeder Kachel- oder Kaminofen für einen solchen Filter geeignet. „Das muss man wirklich individuell betrachten“, erklärt Markus Börtzler, Inhaber des gleichnamigen Schornsteinfegermeisterbetriebs in Immendingen.

„Wir kennen die Häuser und Öfen unserer Kunden meistens gut und können dann vorab schon sagen, was möglich ist und was nicht“, ergänzt er.

Viele Öfen bereits getauscht

Wie viele Öfen dieses Jahr noch getauscht werden müssen, lässt sich nicht genau sagen. „Viele“, ist sich Börtzler sicher. Eine Menge seiner Kunden hätten ihren Ofen allerdings bereits in den vergangenen Jahren getauscht oder nachgerüstet.

Wie bei jeder Regel, gibt es aber auch hier Ausnahmen. Nämlich beispielsweise bei Immobilien, die allein durch diese eine Feuerstelle beheizt werden - so der Gesetzgeber.

Diese Öfen sind vom Gesetz ausgenommen

Auch offene Kamine sind von der neuen Regelung ausgenommen, diese dürfen laut Gesetz allerdings nur gelegentlich - maximal acht Tage im Monat für je fünf Stunden - betrieben werden.

„Die meisten offenen Kamine, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, waren bereits stillgelegt und dienten nur noch der Dekoration“, erzählt Markus Börtzler.

Wie findet man heraus, ob der Ofen betroffen ist? Wer herausfinden möchte, ob er 2025 noch mit seinem Kamin- oder Kachelofen heizen darf, fragt am besten den zuständigen Schornsteinfeger. Am Ofen selbst ist ein sogenanntes Typenschild angebracht, dass das Alter der Anlage verrät. Ist dieses nicht mehr vorhanden, muss mithilfe von Messdaten des Schornsteinfegers oder einer Bescheinigung des Herstellers nachgewiesen werden, dass ihr Ofenmodell die Schadstoffgrenzen einhält. Bis spätestens 31. Dezember 2024 müssen die Feinstaubemissionen aller Kaminöfen, die vom 1. Januar 1995 bis 21. März 2010 eingebaut wurden, den gesetzlich vorgegebenen Emmisionswerte entsprechen. Alle Öfen, die danach auf den Markt gekommen sind, erfüllen die Vorgaben ohnehin.

Ausnahmen gibt es auch für historische Feuerstellen, die vor 1950 errichtet wurden. Aber: Nur in dem Haus, in dem sie stehen. Würde man die alten Geräte in ein anderes Haus bauen, wäre das nicht mehr möglich. „Alles, was neu eingebaut wird, muss von den Grenzwerten stimmen.“

Bis zu 50.000 Euro Bußgeld

Der neue Kaminofen von Marianne Müller wird in den kommenden Wochen eingebaut. Und obwohl sich die 44-Jährige erst geärgert hat, ist sie mittlerweile froh über den Tausch. „Eigentlich war es längst überfällig.

Auch, weil die neuen Öfen effizienter sind und weniger Holz brauchen, als unser 16 Jahre alter Ofen“, sagt sie.

Übrigens: Wer seinen Ofen unerlaubt weiter nutzt, dem droht laut Umweltbundesamt ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro - allerdings erst nach einer Frist zur Nachrüstung.