Neue Einblicke in die Kunstsammlung des Landkreises

In einem Katalogband stellt der Landkreis Tuttlingen nun erstmals die Entstehung und Konzeption seiner umfangreichen Kunstsammlung vor. Die Publikation eröffnet mit zahlreichen Abbildungen ausgewählter Kunstwerke und einführenden Texten unterschiedliche Perspektiven auf die Sammlung. Dabei wird zum einen deren Geschichte erörtert, zum anderen wird aber auch das Kunstgeschehen im Kreisgebiet und in der Region insbesondere ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachgezeichnet, teilt die Pressestelle des Landratsamts mit.

Die Kunstsammlung umfasst rund 670 Werke von etwa 230 Künstlerinnen und Künstlern. Die Anfänge der Sammlung reichen in die 1950er-Jahre zurück. Ein gezielter und regelmäßiger Ankauf zeitgenössischer Kunst durch den Landkreis setzte aber erst in den 1970er-Jahren ein. „Kunst zu fördern und den hier lebenden Menschen zugänglich zu machen, sehen wir als unsere Pflicht. So trägt Kunst auch weiterhin zur Vielfalt und Zukunft unserer Region bei“, sagt Landrat Stefan Bär. In diesem Sinne vereint die Kunstsammlung unter anderem Gemälde, Drucke, ebenso Plastiken und Skulpturen sowie Kunst im öffentlichen Raum.

Die Sammlung des Landkreises präsentiert sich als nachhaltige Dokumentation des künstlerischen Schaffens im Kreisgebiet und in der Region mit Werken aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem 21. Jahrhundert. Die Sammlung bietet Kunstwerke ehemaliger Bernsteinschülerinnen und -schüler der ersten Nachkriegsgeneration bis hin zu Arbeiten junger Nachwuchskünstlerinnen und -künstler der Gegenwart aus dem Landkreis.

Der Kunstkatalog erscheint im in Lindenberg im Allgäu ansässigen Kunstverlag Josef Fink. Der Verlag ist vor allem für seine Publikationen zu Kunst, Kultur und Religion und seine Kleinen Kunstführer durch Kirchen, Profanbauten oder Museen im deutschsprachigen Raum bekannt.

Die druckfrische, 200 Seiten starke und mit 200 Abbildungen reich illustrierte Publikation wurde am 12. Dezember von Josef Fink an das Kreisarchiv- und Kulturamt übergeben.

Der Kunstkatalog ist im Buchhandel für 19,80 Euro erhältlich.