Es hat viel Skepsis gegeben, es wurde gemotzt: Rund um den Rathaussteg, seine Baustelle und die Verkehrsführung sind in den vergangenen Wochen viele Stimmen laut geworden. Die Stadtverwaltung hat nun zu einer Vor–Ort–Begehung eingeladen, bei der Fragen geklärt und auch Ärger abgeladen werden konnte.

Wann kommt die neue Brücke? Warum dauert alles so lange? Wird ihr Holz irgendwann auch faulen, wie es beim alten Rathaussteg der Fall war? Was passiert mit der Verkehrsführung? Fragen wie diesen stellten sich Mitarbeiter des Bauamts am Donauufer.

Baustelle am Donauufer: Im November wird hier die neue Brücke stehen. (Foto: Sabine Krauss )

Rund 25 interessierte Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um sich darüber zu informieren, was zur Zeit rund um die Donau geschieht. Einige von ihnen hatten bereits am vergangenen Samstag bei der Bürgerwerkstatt mitgearbeitet, wo die Zukunft der Donau und ihrer Ufer im Mittelpunkt standen.

Tuttlingerin vermisst das Dach

„Ich bin einfach interessiert daran, was in meiner Heimatstadt passiert“, sagt etwa Gerda Kittler. Aufmerksam hört sie den Ausführungen von Bauamts–Mitarbeiter Jochen Jahnke zu, der ausführlich beschreibt, wie die neue Brücke aussieht und aufgebaut ist. Die Tuttlingerin weiß schon jetzt, dass sie etwas Zeit benötigen wird, um sich an die neue Brücke zu gewöhnen: „Mir wird auch das Dach fehlen.“

Jochen Jahnke (rechts) und Florian Steinbrenner (links) erklären den Aufbau der neuen Brücke. (Foto: Sabine Krauss )

„Eine schöne, schlanke Brücke“, die wegen der benachbarten Scala–Brücke nicht zu dominant erscheinen soll — so präsentiert Jahnke seinen Zuhörern Tuttlingens neues Bauwerk.

Die Hybridbauweise aus Holz, Stahl und Beton ist so aufeinander abgestimmt, dass künftig kein Wasser mehr ins Holz eindringen soll. Denn das war eine der Sorgen der Zuhörer: Muss auch diese Brücke nach rund 40 Jahren ausgetauscht werden, weil sich Schäden bemerkbar machen?

Neue Brücke kommt aus Thüringen

Manche Zuhörer interessieren sich vor allem für die Konstruktion der neuen Brücke, so wie Rentner Karl–Dieter Ernst, der früher als Maschinenbautechniker tätig war. Er erfährt unter anderem, dass die Brücke in den kommenden Wochen in Thüringen gebaut wird. Dort ist der Sitz eines Subunternehmens, das vom Stuttgarter Büro Schlaich, Bergermann und Partner mit dem Brückenbau beauftragt wurde.

Das Stuttgarter Büro wiederum gewann in Tuttlingen den Planungswettbewerb und erstellte die Pläne. „Das ist ein international führendes Büro, das gerade landauf, landab Preise für seine Brücken gewinnt. Die wissen, was sie tun“, unterstreicht Zuhörer Hellmut Dinkelaker die Ausführungen der Stadtverwaltung.

Beleuchtung im Geländer

Die Brücke soll im Oktober in mehreren Teilen zerlegt in Tuttlingen ankommen. Am Donauufer wird sie dann zusammengebaut und im November per Kran an ihre endgültige Position gebracht. Besonders schick am neuen Steg: Die Beleuchtung ist im Geländer integriert. „Es ist eine sehr fortschrittliche Brücke und insgesamt eine gute Lösung“, lobt der Tuttlinger Albrecht Manz das neue Bauwerk. Sechs Meter breit wird sie für Fußgänger und Radfahrer getrennte Spuren haben.

Acht Meter tief reichen diese Bohrpfähle, die bereits beide Uferseiten säumen. (Foto: Sabine Krauss )

Weniger gefällt manchen Teilnehmern indes die Verkehrsführung. Mehrere Bürgerinnen und Bürger schilderten den Vertretern der Stadtverwaltung Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern. So gibt es insbesondere auf der Scala–Brücke keine klare Regelung. Der Gehweg ist offiziell nicht für Radfahrer freigegeben — wird aber dennoch von diesen benutzt.

Doppelnutzung ist gefährlich

Diese Doppelnutzung hält Irmgard Dinkelaker für gefährlich. „Shared Spaces (gemeinsame Verkehrsflächen) sind für alle eine gefährliche Geschichte“, weist sie auch auf Stellen wie der Fußweg entlang der Weimarstraße hin, auf dem auch Fahrräder erlaubt sind.

Aus Sicht der Fußgänger spricht sie von einem Verdrängungswettbewerb. „Eigentliche müsste ich als Fußgänger einen Rückspiegel dabei haben“, berichtet sie von manch einer gefährlichen Situation, wenn sich von hinten ein Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit genähert habe.

Gehweg wird nicht für Radler freigegeben

Die Stadtverwaltung möchte den Gehweg auf der Scala–Brücke jedenfalls nicht für Fahrradfahrer freigeben. Der Weg sei schlichtweg zu schmal, sagt Baudezernent Florian Steinbrenner. Schieben oder auf die Straße ausweichen sei das richtige Verhalten.

Man überlege derzeit allerdings, wie man die Situation verbessern könne, so Steinbrenner. Eine der Autospuren komplett zu sperren und für die Fahrradfahrer frei zu geben, habe jedoch die Polizei untersagt.