An der B 523 am Abzweig nach Seitingen-Oberflacht wird gebuddelt: Dort lässt das Land Baden-Württemberg eine neue Ampelanlage entstehen. Sie soll den Unfallschwerpunkt an der Bundesstraße entschärfen.

In den vergangenen Jahren hatte es an der Stelle immer wieder gekracht. Die Abzweigung von der L 432 ist unübersichtlich, zudem halten sich viele Autofahrer nicht an das Tempolimit von 70 Kilometern pro Stunde. Wer morgens oder abends im Berufsverkehr auf die Bundesstraße abbiegen möchte, muss zudem oft lange warten. Oder riskiert einen Unfall.

Deshalb haben sich Land und Landkreis auf eine Ampelanlage verständigt. Kostenpunkt: etwa 50.000 Euro.

Ampel soll situativ reagieren

Die neue Ampel soll auf der Bundesstraße, die auch Autobahnzubringer ist, aber nicht ständig von Grün auf Rot springen, sondern nur dann reagieren, wenn das Verkehrsaufkommen auf der Landesstraße hoch ist. Dazu wird der Verkehr laut Regierungspräsidium von Videokameras überwacht, die Ampel verarbeitet die Daten und springt um, wenn es nötig ist. Also wenn zum Beispiel der Stau auf der L 432 zu lang wird.