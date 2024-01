NetCom BW plant Glasfaser-Anschlüsse

Im Rahmen des Glasfaserausbauvorhabens der NetCom BW im Landkreis Tuttlingen sollen bis zu 1607 Adresspunkte an das unternehmenseigenen Glasfasernetz angebunden werden. In den Kommunen Mahlstetten, Irndorf, Schura und Buchheim steht jetzt fest, wer angeschlossen wird. Das teilt die NetCom BW mit.

Insgesamt haben sich in den vier Kommunen 920 Haushalte für die Bestellung eines Glasfaseranschlusses entschieden - damit sei die für den wirtschaftlichen Ausbau der Region nötige Zielquote in allen Gemeinden deutlich übertroffen worden, schreibt die NetCom BW in ihrer Mitteilung. Im Detail wurde demnach in Mahlstetten eine Quote von 59 Prozent, in Buchheim eine Quote von 62 Prozent, in Irndorf eine Quote von 57 Prozent und in Trossingen (Schura) eine Quote von 54 Prozent erreicht.

Im Zuge umfangreicher Tiefbaumaßnahmen werden im nächsten Schritt Leerrohre und Glasfaserleitungen von den Verteilern vor Ort über die Grundstücke bis zu den Hausanschlüssen der Gebäude verlegt. Außerdem wird die zur Datenübertragung notwendige Technik aufgebaut und installiert.