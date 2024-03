Tuttlinger Ski-Talent beim Kika zu sehen

Die 17-jährige Nele Schutzbach, Skirennläuferin aus Nendingen, hat kürzlich bei den „Deaflympics“ vier Medaillen gewonnen. Nun hat auch ein Fernsehteam ihren Weg dokumentiert.

Die Deaflympics sind die Olympischen Spiele für Gehörlose. Nele Schutzbach ist von Geburt an gehörlos und war bei den Wettbewerben eine der jüngsten, aber auch eine der erfolgreichsten Teilnehmerinnen.

Autor: Privat Autor: Privat

Sie holte vier Medaillen in fünf Rennen: drei Mal Silber in Kombination, Slalom und Parallelslalom und dazu eine Bronzemedaille im Super-G. Nur eine Konkurrentin aus Österreich war jedes Mal schneller: Melissa Köck holte fünf Mal Gold.

Am Feldberg Fernsehbeitrag gedreht

Für Schutzbach ist das kein Grund sich zu ärgern: „Ich bin mega-happy über das ganze Ergebnis“, erzählt die 17-Jährige in einer Fernsehreportage, die nun über sie veröffentlicht wurde. Ein Team des öffentlich-rechtlichen Kindersenders Kika hat sie dazu in Deutschland interviewt und mit ihr am Feldberg gedreht.

Auch Aufnahmen von den Deaflympics-Wettbewerben in Erzurum in der Türkei sind im Beitrag zu sehen. Er ist in der ARD-Mediathek abrufbar bis Mitte April.

Für die Jugendliche ist indes wieder Alltag angesagt. Schutzbach wohnt in einem Sportinternat in Freiburg und trainiert dort, unter anderem mit dem baden-württembergischen Ski-Kader.