Nendinger Reiterfreunde laden zum Volksritt ein

Die Nendinger Reiterfreunde veranstalten am Dienstag, 3. Oktober, den 18. Nendinger Volksritt. Start und Ziel ist das Sportgelände auf dem „Häldele“. Erwartet werden bei guten Witterungsbedingungen mehr als 100 Teilnehmer aus etwa 25 Vereinigungen. Diese kommen aus der Region, aus Oberschwaben und aus dem Schwarzwald. Die knapp 20 Kilometer lange Strecke ist bei den Reitern beliebt . Auf dieser gilt es für die Teilnehmern an vier Stationen verschiedene Prüfungen abzulegen. Für den Sieger gibt es einen Wanderpokal. Titelverteidiger ist Andreas Bodmer vom Michelfelderhof in Oberdigisheim. Des weiteren gibt es Preise für die größte Teilnehmergruppe, den ältesten und den am weitesten angereisten Teilnehmer. Die fünf Jüngsten erhalten eine Ehrenschleife.

Die Vereine im Häldele unterstützen die Reiterfreunde. Der Turnverein hat ein Fest-Team und bietet auf seinem Vereinsgelände ab 11.30 Uhr ein Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Für musikalische Unterhaltung mit Country-Musik sorgt die Band „Franz & Friends“ von 14 bis 17 Uhr. Gegen 16.30 Uhr ist die Siegerehrung.