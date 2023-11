Naturfotografin zeigt das „Tor zur Antarktis“

Die Live-Reportage „Tor zur Antarktis ‐ Naturparadies Südgeorgien“ von Greenpeace ist am Freitag, 17. November, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Martin-Luther-Saal, in Tuttlingen zu sehen. Zum Inhalt heißt es in einer Ankündigung: Abgelegen im Südpolarmeer liegt eine Insel, die gerne als „Serengeti der Antarktis“ bezeichnet wird ‐ Südgeorgien. Vor der hochalpinen Kulisse gletscherbedeckter Berge bevölkern Zigtausende von Pinguinen und Robben die kalten Strände. In diesem menschenleeren Naturparadies gibt es keine Städte und keinen Flughafen: es ist einer der wenigen Orte der Welt, den man nur per Schiff erreichen kann.

Die Naturfotografin Kerstin Langenberger hat hier insgesamt ein Jahr lang auf einer Forschungsstation gearbeitet. Die Naturschützerin, die auch mehrere Monate für Greenpeace Nordic in Norwegen und Schweden gearbeitet hat, setzt sich immer wieder mit den großen Themen unserer Zeit auseinander.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der VHS ist kostenlos, allerdings ist eine verbindliche Reservierung unter www.vhs-tuttlingen.de empfohlen.