Seit Dreikönig gibt’s kein Halten mehr: Die Häser sind abgestaubt, die Larven poliert, das Gschell entrostet, die fünfte Jahreszeit kann losgehen! Am Wochenende war schon das erste Narrentreffen in Weil unter den Rinnen. Wo finden neben in der Fasnetssaison 2024 die großen Treffen und Umzüge im Kreis Tuttlingen und drumherum statt? Ein Überblick.

19. bis 21. Januar: VSAN-Narrentreffen in Weingarten

Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten ist 2024 Gastgeber des großen Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Drei Tage lang verwandelt sich die Welfenstadt in eine Fasnetshochburg.

Schon am Freitag gibt es den ersten „kleinen“ Narrensprung um 18 Uhr, am Samstag schließen sich Brauchtumsvorführungen an, eine Schneller-Weltmeisterschaft mit der Karbatsche ist angekündigt und ein Fackelumzug am Abend.

Der große Umzug mit 76 Zünften ist für Sonntag um 12.30 Uhr geplant. Mit dabei sind unter anderem die Zünfte aus Wehingen, Fridingen, Mühlheim, Geisingen und Möhringen.

26. Januar: Ringtreffen in Lauterbach

Der Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg veranstaltet sein Ringtreffen 2024 in Lauterbach im Kreis Rottweil. Der Umzug ist am Sonntag um 13 Uhr, 32 Gruppen haben sich angemeldet. Und da sind auch viele Vereine aus dem Kreis Tuttlingen dabei: Nendingen und Tuttlingen zum Beispiel, oder Seitingen-Oberflacht und Frittlingen.

27. Januar: 30-Jähriges der Hewenschreck Immendingen

Sie treiben seit 1994 ihr närrisches Unwesen auf den Straßen Immendingens und in den Orten der weiten Region: Die Hewenschreck sorgen neben der Strumpfkugler-Zunft für Fasnetsprogramm in Immendingen. Ihren runden Geburtstag feiern sie mit einer großen Party in der Donauhalle.

26. bis 28. Januar: Narrentreffen in Wellendingen

Die Narrenzunft Wellendingen wird 100 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird sie mit einem großen Narrentreffen der Fasnetslandschaft Neckar-Alb und insgesamt 34 Gastzünften feiern.

Geplant sind am Freitag und Samstag Brauchtumsabende und -vorführungen. Höhepunkt dürfte der Umzug am Sonntag um 13 Uhr werden. Unter anderem haben sich die Zünfte aus Wehingen, Möhringen, Immendingen, Gosheim und Geisingen dafür angemeldet.

2. bis 4. Februar: Ringtreffen in Bubsheim

Es wird das große Hallo der Zünfte aus dem Landkreis Tuttlingen: das Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg in Bubsheim. Am Freitag startet das Treffen mit einem Brauchtumsabend um 19.30 Uhr, am Samstag dürfen um 13.30 Uhr bei der Kinderfasnet die Kinder ran.

Und auch Bubsheim scheut den großen Umzug nicht: 27 Zünfte sind dabei, querbeet aus dem Kreis Tuttlingen und umliegenden Landkreisen- von Wurmlingen über Aldingen und Aixheim bis Böttingen und Bärenthal.

10. Februar: Umzug in Tuttlingen

Der Umzug am Fasnetssamstag in Tuttlingen dürfte der größte im Kreis Tuttlingen sein. Für den Narrenverein Honberger ist es der 45. Umzug und der soll den vorhergehenden um nichts nachstehen. 61 Gruppen, Zünfte und Vereine stehen auf der Aufstellungsliste.

Am Samstag geht es wie immer um 14 Uhr los, die Umzugsstrecke verläuft entlang der Weimarstraße und der Bahnhofstraße ins Narrendorf am Marktplatz. Danach gibt es buntes Fasnetstreiben in den Lokalen.

11. Februar: Umzug in Spaichingen

Groß und bunt geht es beim Umzug in Spaichingen am Fasnetssonntag zu. Die Hauptstraße quer durch die Stadt bietet Platz für große Wägen - und davon machen die Gruppen gern Gebrauch. Start ist wie immer um 13.30 Uhr auf der Hauptstraße.

Nach dem Umzug herrscht in der ganzen Stadt närrisches Treiben und es gibt Bewirtung in der Stadthalle und in zahlreichen Lokalen und Besenwirtschaften der Spaichinger Innenstadt.

Daneben gibt es vom Schmotzigen Donnerstag bis zum Fasnetsdienstag natürlich auch viele kleinere Umzüge und Veranstaltungen in den Städten und Gemeinden im Kreis Tuttlingen.