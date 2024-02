Was haben Verpacker, Kurierfahrer und der Handwerkermeister mit eigenem Betrieb gemeinsam? Als Nettolohn bleiben monatlich rund 1800 Euro übrig. Was unglaublich klingt, ist bei rund 20 Prozent der Betriebsinhaber im Bereich der Handwerkskammer Konstanz (HWK) Realität. Ein Tuttlinger berichtet aus der Praxis.

Es gibt Kollegen, die sind nah am Bürgergeld Hubert Weber

Seit fast 40 Jahren betreibt Hubert Weber seine freie KfZ-Werkstatt in der Donaustadt. Drei Jahre will er mindestens noch weitermachen. Ihn treiben die Sorgen um die Zukunft des Handwerks um. „Es gibt Kollegen, die sind nah am Bürgergeld“, sagt er. Diesen Betrieben droht in Zukunft möglicherweise die Schließung.

Für Inhaber größerer Betriebe lohnt es sich

Insgesamt 12.600 Betriebe sind bei der HWK gemeldet und in der Handwerksrolle eingetragen. Und damit „alles, was als Handwerksbetrieb gilt“, sagt Bernd Simon, Tuttlingens Kreishandwerksmeister.

Wer welchen Gewinn erwirtschaftet, lässt sich über die Mitgliedsbeiträge zur Handwerkskammer nachweisen. Richtig profitabel sei die Arbeit allerdings nur für einen geringen Teil der Firmen, die mit ihrem Gewinnertrag an den sechsstelligen Bereich herankommen.

„Die Durchschnittsgröße der Betriebe beträgt sieben bis acht Mitarbeiter. Da kann man dann auch gut davon leben. Ein- bis Zweimannbetriebe sind nah am Bürgergeld“, erklärt Simon und belegt es an Zahlen. Gut 70 Prozent der Betriebe erreichen die Marke von 50.000 Euro Gewerbeertrag.

Zwar seien die Abschreibungen darin schon enthalten. Vom Gewinn müsste der Inhaber aber noch Steuern sowie als Selbstständiger Kranken- und Rentenversicherung bezahlen. „Da bleiben dann nur 1800 Euro für den Lebensunterhalt übrig“, sagt Simon. Will der Firmeninhaber mehr in seinen Betrieb investieren, dann müsse er sich das schon fast vom Mund absparen.

Finanzieller Freiraum soll erhöht werden

In die Kategorie bis 50.000 Euro Gewerbeertrag fällt auch die Firma von Hubert Weber. Er und seine zwei Mitarbeiter haben bei der Auftragslage gut zu tun, auch wenn es mehr sein könnte. Tendenziell könne er sogar noch Mechaniker einstellen. Dazu müssten die Betriebe aber entlastet werden.

Das ist unproduktive Arbeit, die wir da machen. Hubert Weber

Aus Sicht von Weber müsste die Steuerbelastung gesenkt werden. So liegt der Freibetrag für die Gewerbesteuer momentan bei 24.500 Euro. Dass es einem höheren Freibetrag kommt, da hat Bernd Simon seine Zweifel. Schließlich ist die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Gemeinden.

Eine weitere Möglichkeit, erläutert der Tuttlingen KfZ-Meister, sei der Abbau von Bürokratie. „Das ist unproduktive Arbeit, die wir da machen. Die Zeit könnten wir besser gebrauchen“, findet Weber. Und auch Simon sagt: „Das bindet Arbeitskraft und hat in letzter Zeit Überhand genommen.“

Bürokratie nimmt immer mehr zu

Der Kreishandwerksmeister hat für seinen Sanitär-, Heizung- und Klempnerei-Betrieb in Kolbingen eigens eine Firma beauftragt, die sich um die Umsetzung der Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung kümmert.

Als Beispiel für die übermäßige Bürokratie hatte er jüngst den geforderten Lehrgang für den Umgang mit PU-Bauschaum genannt. „Meine Mitarbeiter arbeiten damit seit 40 Jahren und müssen jetzt einen Lehrgang machen, wobei der Bauschaum im Baumarkt für alle erhältlich ist.“

Aus Sicht von Weber würden die Handwerksbetriebe von der Politik im Regen stehen gelassen. Dabei, so ist er überzeugt, würden die Betriebe - kleine wie große - auch in Zukunft gebraucht. „Dann rufen die Leute nach Handwerkern. Aber die Betriebe sind am Anschlag und haben keine Leute“, fürchtet der Tuttlinger.

Bezogen auf seine Branche macht er die Notwendigkeit von kleineren Betrieben deutlich. Es gebe Leute, die nicht in die Vertragswerkstätten der Automobilkonzerne gehen könnten, weil sie den dortigen Stundenlohn für die Reparatur nicht bezahlen können.

Handwerk im Nebenerwerb: Das machen bereits viele

Fallen kleinere Betriebe weg, bleibt dem Kunden nur der Weg zu den großen Unternehmen oder zu Handwerkern, die ihre Dienste in ihrer Freizeit anbieten. Laut Zahlen der Handwerkskammer macht dieser Bereich bereits gut die Hälfte der Betriebe aus.

Mehr als die Hälfte der in der Handwerksrolle vermerkten Firmen würde unterhalb des Gewerbeertrags von 18.400 Euro liegen, was auf den Nebenerwerb hindeutet, meint Simon. Allerdings: Im Notfall sind diese auch nicht immer greifbar, da hauptberuflich anderweitig verpflichtet.