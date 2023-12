Unter der nächsten Übernahme in der Tuttlinger Medizintechnikbranche ist die Tinte trocken: Die Erchinger AG übernimmt die Glaser GmbH, beides sind Hersteller von chirurgischen Instrumenten. Für Erchinger geht es darum, sich breiter aufzustellen. Für Glaser wiederum ging es um eine Zukunftsperspektive.

Erchinger, 1949 von Kurt Erchinger in Tuttlingen gegründet, entwickelt und fertigt für andere Unternehmen Instrumente im Bereich Wirbelsäule, Proktologie und Chirurgie. 2021 wurde die Firma von der Schweizer Wistama AG übernommen.

„Es war immer klar, dass wir nicht nur organisch, sondern auch anorganisch wachsen wollen“ Helmut Lingen

Seitdem stehen die Zeichen klar auf Wachstum. Eine Verdopplung des Umsatzes innerhalb von fünf Jahren peilt Erchinger an. „Es war immer klar, dass wir nicht nur organisch, sondern auch anorganisch wachsen wollen“, sagt Geschäftsführer Helmut Lingen.

Glaser passte gut

Anorganisch heißt: durch Zukäufe. Ein Berater brachte die Glaser GmbH ins Spiel, und sie passte laut Lingen gut. Glaser wurde 1972 von Klaus Glaser gegründet und 2008 von Valentin Leiber übernommen. Die Firma ist auf Instrumente für die Mikrochirurgie und minimalinvasive Herz-Kreislauf-Chirurgie spezialisiert. Auch sie vertreibt die Instrumente nicht unter eigenem Namen, sondern fertigt Produkte für andere Unternehmen an.

Die Erchinger AG könne ihr Portfolio durch die Übernahme deutlich erweitern, sagt Lingen, und „bei weiteren Kunden auf die Lieferantenliste kommen“. Außerdem erhofft er sich Synergieeffekte. „Erchinger ist Spezialist im Drehbereich, Glaser wiederum hat andere Produktionstechniken, von denen wir profitieren könnten“, erläutert Lingen, der auch Geschäftsführer der künftigen Glaser AG wird. Gemeinsam könne man „neue Maßstäbe in der Branche“ setzen.

Beide Standorte bleiben erhalten

Ob die Firmen dabei in der Produktion enger zusammenarbeiten werden, werde sich im Zuge der Fusion noch zeigen, so Lingen, vorerst bleibe alles wie gehabt. Auch die beiden Standorte - Erchinger in der Rudolf-Diesel-Straße, Glaser im Gänsäcker - bleiben zunächst unverändert.

Valentin Leiber selbst war für ein Statement zum Verkauf seiner Firma nicht zu erreichen. Laut Erchinger ging es dem Ex-Inhaber von Glaser darum, eine geeignete Nachfolgeregelung zu finden.

Insgesamt 70 Mitarbeiter

Erchinger beschäftigt 35 Mitarbeiter und erzielt nach eigenen Angaben einen Umsatz von etwa fünf Millionen Euro jährlich. Mit der Übernahme von Glaser kommen nun weitere 2,5 Millionen Euro hinzu. Die 25 Mitarbeiter von Glaser sollen weiter beschäftigt werden, Leiber selbst ist nicht mehr im Unternehmen.

Erst kürzlich gab es weitere Übernahmen in der Medizintechnik. Die Tuttlinger Firma Evonos hat zwei kleinere Firmen gekauft. Und der niederländische Investor Gilde Healthcare hat 18 Monate nach dem Tuttlinger Instrumentenhersteller Chr. Diener nun auch die Spaichinger Firma Koscher und Würtz übernommen. Gilde will eigenen Angaben zufolge eine Gruppe von führenden Auftragsherstellern chirurgischer Instrumente bilden.