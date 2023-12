Noch ist der ehemalige „Stiefels Buchladen“ am Place de Draguignan nicht komplett ausgeräumt, doch der Nachmieter steht bereits fest: Die evangelische Kirche wird in die Räumlichkeiten einziehen.

Der Mietvertrag laufe ab dem 1. Februar 2024, teilte Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess auf Nachfrage mit. Der Deal sei während der Verkaufsverhandlungen zum Gebäudes an der Bahnhofstraße 11 zustande gekommen, sagte er. Dieses hatte die Kirche jüngst an die Wohnbau verkauft. „Im Zuge unserer Gespräche haben wir der Kirche gesagt, dass am Place de Draguignan bald etwas frei wird.“

Räume fürs Gemeindebüro fehlen

Die evangelische Kirche wiederum war auf der Suche nach Räumen vor allem für ihr Gemeindebüro. Dieses ist bislang ebenso wie die Gemeindeverwaltung im großen Gemeindehaus an der Gartenstraße angesiedelt. Doch auch hier steht bald ein Verkauf an: Die Stadt Tuttlingen wird das Gemeindehaus übernehmen und dort künftig die Musikschule unterbringen. Die Kirchenverwaltung zieht dann in das ehemalige Dekanatsamt in der Bahnhofstraße 104.

Da selbige auch das große Gemeindehaus an der Gartenstraße verkauft, fehlen wiederum Räume vor allem für das Gemeindebüro. „Die Lage am Place de Draguignan ist grandios“, sagt Pfarrerin Philine Blum. Wie genau man sich dort einrichten werde, stehe noch nicht fest. „Im neuen Jahr werden wir uns zunächst mit der Wohnbau treffen und alles weitere besprechen“, sagt sie.