Die Stadt Tuttlingen hat eine für Samstag angemeldete Palästina-Kundgebung untersagt ‐ und daran haben sich die potenzielle Teilnehmer auch gehalten. Denn: Es ist am Samstagnachmittag ruhig geblieben in der Tuttlinger Innenstadt.

Polizisten tummeln sich in der Innenstadt

Vorsorglich war die Polizei mit einem großen Team vor Ort. Mehrere Einsatzfahrzeuge, etliche Beamte sowie ein Anti-Konflikt-Team, Drohnenführer und Hundeführer zeigten Präsenz in der Innenstadt rund um den Marktplatz.

Ein Anti-Konflikt-Team, Hundeführer und sogar eine Drohne waren in Tuttlingen, um nach einem Demo-Verbot bei möglichen Ausschreitungen einzugreifen. (Foto: Simon Schneider )

Ziel war es, schnell eingreifen zu können, falls es doch zu Demonstrationen kommen würde. Die Stadt hatte die Demo verboten, weil sie Ausschreitungen befürchtete. In anderen Städten wie Berlin waren Pro-Palästina-Demos in den vergangenen Tagen eskaliert - zum Teil trotz Verbots.

Überschaubares Treiben

In Tuttlingen beobachteten die Polizisten das überschaubare Treiben in der Fußgängerzone am Samstagnachmittag von mehreren Standorten aus und beantworteten auch die eine oder andere Frage von Passanten nach dem Grund für die hohe Polizeipräsenz.

Auf dem Beobachtungsposten: Polizisten auf dem Tuttlinger Marktplatz kontrollieren das Geschehen, um das Verbot einer Palästina-Demo durchzusetzen (Foto: Simon Schneider )

Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet, Demonstranten waren nicht aufgetaucht. Marcel Ferraro, Pressesprecher der Polizei, sagte unserer Redaktion: „Wir haben die Lage beurteilt und entschieden, den Einsatz zu fahren, um zu sehen, ob das Verbot auch eingehalten wird. Es ist aber schließlich alles ruhig geblieben und es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen und keiner Ansammlung in Bezug auf die nicht genehmigte Demonstration.“