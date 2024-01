Nach dem tragischen Tod des Tuttlinger Chorleiters Joachim Brenn hatte die hinterbliebene Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nachdem das Spendenziel überschritten wurde, hat die Familie die Aktion nun gestoppt, teilt sie unserer Redaktion mit. Mehr als 31.000 Euro sind zusammengekommen.

Von der hohen Spendenbereitschaft „aus unserem Familien- und Freundeskreis sowie von vielen weiteren wundervollen Spendern“ sind Ehefrau Dagmar Brenn und ihre beiden Kinder überwältigt.

Wir hoffen, dass alle Unterstützer unserer Familie mit dem Gewissen ins neue Jahr starten, dass wir ihnen allen zutiefst dankbar sind und diese Hilfe in der Trauerzeit nie vergessen werden. Die Familie von Joachim Brenn

Sowohl online über das Portal gofundme.com als auch persönlich hätten sie enorme Unterstützung erfahren, sagt Brenn. „Wir möchten uns als Familie von ganzem Herzen bei allen Spendern bedanken. Wir hoffen, dass alle Unterstützer unserer Familie mit dem Gewissen ins neue Jahr starten, dass wir ihnen allen zutiefst dankbar sind und diese Hilfe in der Trauerzeit nie vergessen werden.“

Geld soll die Beerdigungskosten decken

Das Geld soll Beerdigungskosten und andere Ausgaben decken, die für die Familie derzeit anstehen. Nun aber sollen andere Spendenprojekte wieder im Vordergrund stehen, meint Brenn. „Es gibt auch viele andere, die Unterstützung benötigen.“

Joachim Brenn war als Chorleiter, Organist und Musiklehrer tätig. Überraschend verstarb der 62-Jährige an Heiligabend während eines Weihnachtsgottesdienstes in Mühlheim, bei dem er selbst an der Orgel saß.