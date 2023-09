Tuttlingen

Nach Schlaganfall Auto gestreift

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Ein während der Autofahrt erlittener Schlaganfall dürfte laut Polizei ursächlich dafür gewesen sein, dass ein 47–jähriger Renault–Twingo–Fahrer am Samstagnachmittag in der Balinger Straße in Tuttlingen einen geparkten Ford Kombi gestreift hat.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 12:54 Von: sz