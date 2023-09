Nach der überraschenden Wiederzulassung zum Spielbetrieb von Türkgücü Tuttlingen durch das Verbandspräsidium des Württembergischen Fußballverbands (WFV) ist der B-Kreisligist am vergangenen Wochenende gegen den VfL Nendingen mit einer 0:1-Niederlage in die Liga gestartet. Der Club hatte erfolgreich gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt.

Türkgücü zeigt Perspektive auf

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat sich der WFV zu den Gründen geäußert, warum der Fußballclub aus Tuttlingen nach einem vorhergegangenen Ausschluss vom Spielbetrieb 2023/24 Verbandsspielausschuss nun doch wieder zugelassen wurde.

„Zur Begründung ist zu nennen, dass der Verein sich in der Stellungnahme sehr einsichtig hinsichtlich der Verfehlungen in der Vergangenheit gezeigt und gleichzeitig eine glaubhafte Perspektive für die verlässliche Teilnahme am Spielbetrieb aufgezeigt hat“, teilt Heiner Baumeister, Pressesprecher des WFV mit.

WFV-Seminar und Clubberatung

Allerdings sei die Zulassung zum Spielbetrieb ist mit mehreren Auflagen verbunden, führt Baumeister weiter aus, so seien die Vereinsverantwortlichen verpflichtet, am WFV-Seminar „Der Spielbetrieb“ und an einer individuellen „Clubberatung“ zur Verbesserung der Vereinsstrukturen teilzunehmen.

Verband schaut genauer hin

Des Weiteren kündigt WFV-Sprecher Baumeister an: „Darüber hinaus hat der Spielausschuss die Möglichkeit, weitere Auflagen festzusetzen, beispielsweise zur Feststellung der Spieleridentität zur Prüfung des Vorliegens einer aktuellen Spielberechtigung.“

Heißt: Der Verband schaut bei den eingesetzten Spielern genauer hin, da Türkgücü Tuttlingen in der Vergangenheit Spieler in Pflichtspielen eingesetzt hatte, die für den Club keine Spielberechtigung besaßen.

Beobachtung über die komplette Saison

Bezirksspielleiter Matthias Harzer bestätigte ebenfalls, dass die „Begnadigung“ des Vereins mit Auflagen verbunden ist. „Die Beobachtung des Vereins durch den Verband gilt für die komplette Saison“, erklärt Harzer.

Allerdings sei es dem Verband freigestellt, eine Verbandsaufsicht für die Begegnungen von Türkgücü Tuttlingen zu stellen. Das werde jedoch nicht regelmäßig und nicht bei jeder Partie geschehen, sondern eher stichprobenartig, erklärt der Bezirksspielleiter.