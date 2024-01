Zum Glück wurden ihm nur Worte nachgeworfen. Nachdem Bernd Stockburger die Toilette am ZOB benutzt hat, wird er übel beleidigt. Er erstattet Anzeige und wendet sich an die Stadtverwaltung. Die ist dankbar für den Hinweis und wird daraus Konsequenzen ziehen.

Gegen halb zwölf rollt der Bus in den ZOB ein. Bernd Stockburger nutzt die Zeit bis zur Weiterfahrt, um sich zu erleichtern. Kaum hat er die Toilette betreten, fängt der Ärger schon an.

„Es war alles verqualmt. Dabei ist in der Toilette das Rauchen untersagt“, erklärt er. Als einen Verursacher kann er gleich die Gestalt am Ende des Ganges ausmachen, die eine Zigarette in der Hand hält.

Streit um die Tür eskaliert in Beleidigung

Sein Hinweis, dass das Rauchen in der Toilette verboten sei, ignoriert der junge Mann. Stattdessen teilt er aus. „Mach die Tür zu“, wird Stockburger angepöbelt. Dabei habe er nur etwas Frischluft reinlassen wollen, erklärt er.

Video: Matthias Jansen/Schnitt: David Weinert Video: Matthias Jansen/Schnitt: David Weinert

Kaum hat der Tuttlinger sein Geschäft verrichtet, geht es in umgekehrter Aufstellung weiter. Der junge Mann steht an der offenen Ausgangstür und fordert Stockburger auf, diese zu schließen. Dieses Mal geht er wortlos vorbei. „Weißer Mann ist ein Hurensohn“, schallt es ihm hinterher.

Eine Beleidigung, die Stockburger nicht auf sich sitzen lassen will. Er sei zwar wöchentlich am ZOB und die Zustände in der Toilette auch optisch nicht immer wirklich angenehm. Dass er nun auch noch angepöbelt worden sei, „ist der Gipfel“.

Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass dieser öffentlich zugängliche Raum auch anderweitig genutzt wird. Arno Specht

Bei der Polizei erstattet er Anzeige. „Die Polizeibeamtin meinte, dass ich mir das nicht gefallen lassen muss.“ Dem Hinweis des Tuttlingers, dass es im Toilettengang eine Kamera gebe, wird keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt.

Kameraüberwachung: Videos nur mit Grund sichten

Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es, dass sowohl die Ordnungshüter als auch die Verwaltung durchaus Zugriff auf die Videos hätten. „Die Kamera-Überwachung ist dort vor vielen Jahren installiert worden und soll vor allem Vandalismus aufklären. Das Material kann nur mit berechtigtem Interesse, beispielsweise nach einem konkreten Vorfall, gesichtet werden“, sagt Stadtsprecher Arno Specht.

Dies und die gesteigerte Präsenz von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) hätten dazu geführt, dass sich die Situation am ZOB schon spürbar gebessert habe, erklärt er.

Vor allem, was Fälle wie Körperverletzungen betrifft, um die sich die Polizei kümmern muss. „Der ZOB ist kein Hotspot“, sagt Matthias Wörner, Revierleiter der Tuttlinger Polizei. Die Lage dort sei entspannt, man sei dort nicht regelmäßig im Einsatz.

Konflikte lassen sich am ZOB nicht vermeiden

Unangenehme Begegnungen, wie sie Bernd Stockburger erleben musste, könne man aber nicht ausschließen, sagt Specht. Gerade Gebäude wie der ZOB stellten einen „Zielkonflikt“ dar.

„Wenn wir im Interesse der ÖPNV-Fahrgäste einen windgeschützten Bereich anbieten, lässt es sich leider nicht vermeiden, dass dieser öffentlich zugängliche Raum auch anderweitig genutzt wird - also nicht nur von Menschen, die dort auf den Bus warten“, erklärt der Stadtsprecher.

Hinweise aus der Bürgerschaft seien sehr wertvoll, um diese Bereiche für Fahrgäste attraktiv zu halten, sagt Specht. Deshalb werde der KOD demnächst wieder häufiger Präsenz zeigen. Dies will auch Oberbürgermeister Michael Beck in einem Brief an Bernd Stockburger mitteilen. Eine hundertprozentige Präsenz an allen relevanten Orten der Stadt sei durch den KOD aber nicht zu garantieren.

Einsatz von Sicherheitsdienst bringt nichts

Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes, wie es ihn vor rund acht Jahren schon einmal gab, wird dabei nicht erwogen. „Anders als Polizei oder KOD darf ein privater Sicherheitsdienst keine Personalien erheben, hat keine Sonderrechte. Auf Dauer war der Einsatz des Sicherheitsdienstes nicht zielführend“, so Specht.

Und die Kameraüberwachung könne vor geplanten Taten wie einem Einbruch abschrecken, meint Wörner. Bei spontanen Taten wie Beleidigungen und Körperverletzung würden die Täter nicht überlegen, ob sie dabei gefilmt werden.