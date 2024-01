Hier in der Provinz gehe ich an Wochenenden zu einer Uhrzeit nach Hause, zu der ich in der Großstadt losgezogen bin. Das ist eine kurze Geschichte über meinen ersten Heimweg.

Praktisch, ich kann nach Hause laufen. Keine betrunkenen Menschen in der U-Bahn, lediglich ich nach ein paar Flaschen Bier und Landluft, dachte ich. Eine Sache hatte ich nicht auf dem Schirm: Die Straßenbeleuchtung ist aus. Plötzlich dunkel, ab Mitternacht beginnt hier die Nacht. Ab durch das ausschließlich weiß-anthrazit wirkende Neubaugebiet mit Handy-Taschenlampe. Schritt für Schritt durch eine für mich unbekannte Dunkelheit. Kein Mond und keine Sterne am Himmel, die Nacht ist hier eine dichte schwarze Masse, nichts ist zu sehen.

Ich freue mich über jede Sensorleuchte. In dieser Situation sind mir die privaten Gesichter erkennenden Überwachungskameras, welche die teuren SUVs am Straßenrand im Blick haben, egal.

Welche Gründe, außer die Sparmaßnahmen der Verwaltung, hat das Abschalten der nächtlichen Beleuchtung? Macht es das Leben für Einbrecher leichter? Ist nach Mitternacht sowieso niemand mehr draußen? Oder sollte niemand mehr draußen sein? Ist Lichtverschmutzung ein Faktor? Über dem Hügel scheint das Licht der Nachbargemeinde. Bei denen ist nie Nacht, dachte ich mir.

Schrittgeräusche kommen mir entgegen. Kurze Horrorszenarien überschlagen sich in meinen Gedanken. Dann aber höre ich das freundlich eingeübte „Abend!“ meines Gegenübers. Ich grüße zurück und vorüber ist der Fremde. Das höfliche Grüßen in der Finsternis hat für mich eine Bedeutung: Ich tu dir nichts, ich bin ebenfalls angetrunken und auf dem Heimweg, also lass uns nicht miteinander reden.

In einer Großstadt wäre mir mulmig ohne Straßenbeleuchtung. Hier nicht, ist ja auch niemand unterwegs. Mein Heimweg verlief fast reibungslos. Unbekannte Geräusche, die ich Tieren zuordnen konnte. Straßenschilder dienten mir zur Orientierung, die Einfamilienhäuser ähneln sich in der Nacht.

Zuhause angekommen dachte ich mir: Dunkelheit hatte ich selten, hier ist ab Mitternacht Pause, woanders nicht.