Die Markierungen der Spurensicherung sind noch deutlich sichtbar. Das Blut des Opfers klebt am Gehsteig und färbt die Pfützen rot. In der Gartenstraße ist eine Person am Mittwochmorgen bei einer Messerattacke verletzt worden. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Mit Informationen über die Tatbeteiligten hält sich die Tuttlinger Polizei noch zurück. Auf Anfrage heißt es, in der Gartenstraße habe es eine Körperverletzung durch ein Messer gegeben. Die Markierungen sind noch deutlich erkennbar, ziehen sich bis in die Bergstraße. Das Blut ist am Gehsteig zu erkennen, der Regen hat es verwaschen. Dafür sind die umliegenden Pfützen rot gefärbt.

Der Täter und das Opfer hätten sich laut Polizeiangaben wohl gekannt. Aktuell soll sich der Täter noch auf der Flucht befinden. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, soll sich aber nicht in Lebensgefahr befinden.