Tuttlingen ist wieder um einige Geschäfte ärmer. Denn viele haben ihre Türen in den letzten Monaten für immer geschlossen. Eines davon hat das Stadtbild über Jahrzehnte geprägt.

Zweirad Dangelmaier schließt nach Jahrzehnten

„Ein herzliches Danke“, steht in großen Buchstaben auf einem Schild an der Türe des Fahrradgeschäftes Zweirad Dangelmaier. Die Lichter sind gelöscht, die Räumlichkeiten leer. Ende vergangenen Jahres hat das Tuttlinger Traditionsgeschäft seine Türen geschlossen. „Wegen Geschäftsaufgabe“, heißt es.

Inhaber war zuletzt Felice Palagiano. Er hatte das Fahrradgeschäft samt Werkstatt vor Jahren von Uwe Dangelmaier übernommen. „Vielen Dank für das entgegenbrachte Vertrauen, das Lob und die Anerkennung, die ich in all den Jahren erfahren durfte“, schreibt Palagiano.

Zweirad Dangelmaier musste Ende letzten Jahres schließen. (Foto: Lisa Klebaum )

Kabul Brands hat sich nicht rentiert

Ähnlich erging es auch „Kabul Brands“ in der Oberamteistraße. Er war zwar nicht annähernd so lange im Stadtbild zu finden, trotzdem „hat es sich nicht rentiert“. Mohammed Ismaiil, der aus Afghanistan stammt und nach Deutschland geflüchtet ist, hatte in den kleinen Räumen europäische und afghanische Mode sowie Spezialitäten aus der Heimat verkauft. Nach der Schließung kann er sich mehr seinem Haupterwerb widmen, Ismaiil arbeitet bei der Post.

Friseurgeschäft steht leer

Leer stehen auch die Räumlichkeiten in der Rathausstraße 6. Dabei hatte Serdal Arikboga den „Friseur am Rathaus“ erst im Mai 2022 eröffnet. Und obwohl es online noch den Anschein macht, als hätte das Geschäft ganz normal geöffnet, sind vor Ort die großen Schaufenster abgeklebt, der Laden leergeräumt, die Lichter gelöscht und der Friseur nicht mehr zu erreichen.

Wie es mit den Räumlichkeiten weiter geht, steht bislang noch nicht fest. Die Inhaber würden sich wünschen, das Geschäft wieder an einen Friseur vermieten zu können, da alles Nötige für einen Salon vorhanden ist. „Wir sind aber mittlerweile offen“, sagt die Ladenbesitzerin.

Die Fenster abgeklebt, die Räumlichkeiten leer. Auch der "Friseur am Rathaus" hat geschlossen. (Foto: Lisa Klebaum )

Hähnchengrill hat nie eröffnet

Groß angekündigt war die Eröffnung von „Big Bite Chicken“ in der Unteren Hauptstraße 12 auf Jahresende 2023 gewesen. Ein Hähnchengrill, ein bisschen wie Kentucky Fried Chicken, so Zakaria Agha. Doch bislang ist nichts daraus geworden. Die Schaufenster sind nach wie vor abgeklebt und auf der Homepage steht: „Vorübergehend geschlossen.“