Die Kutmühle kommt: Das Unternehmen mit Stammsitz in Villingen-Schwenningen wird in der Brunnentalstraße 90 in Tuttlingen eine Filiale eröffnen. Dort, wo zuvor der Toptanz Schuhvertrieb war.

Einiges muss noch gemacht werden

Derzeit laufen die Umbauarbeiten. „Vorsichtig gesagt, hoffen wir, dass wir es bis Mitte Mai schaffen“, sagt Matthias Riegger, Mitglied der Geschäftsführung der Kutmühle, auf die Frage nach dem Eröffnungstermin. Bis dahin müssen noch Schreinerarbeiten und Elektrik gemacht werden. Von jedem Gewerk etwas.

Schon länger Fühler ausgestreckt

„In Tuttlingen waren wir bisher noch nie“, meint Riegger. Zwar habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Fühler dorthin ausgestreckt. Aber erst jetzt habe sich ein Objekt ergeben, das gut gepasst hat.

Je nach Resonanz weitere Pläne

Riegger: „Wir wagen damit den Schritt und eröffnen unsere insgesamt 17. Filiale.“ Der Verkauf startet als Bäckerfiliale mit Brot, Brötchen, Kuchen, Mehl und Müsli sowie Kaffee zum Mitnehmen. Je nach Nachfrage wäre es auch möglich, ein Café einzurichten.

Der Platz würde es hergeben. „Wir sind gespannt, wie sich die Nachfrage entwickeln wird“, meint Riegger. Noch sucht die Kutmühle Personal.