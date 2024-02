Drei große Gebäude inklusive Hotel und Parkhaus hätten neben dem Tuttlinger Bahnhof entstehen sollen. Und dem Bahnhof wäre mit einer Gastronomie-Lösung, Geschäften und einer angegliederten Fahrradwerkstatt eine besondere Bedeutung zugekommen.

Durch die Insolvenz der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, die als Investor und Projektentwickler auftreten wollte, ist das nun erst mal hinfällig. Die Frage ist: Wie geht es weiter?

Fragezeichen bei Kaufvertrag

Stadtsprecher Arno Specht macht klar: „Wir wurden von den Entwicklungen überrascht.“ Durch die Insolvenz von Schoofs Immobilien und durch die Tatsache, dass bislang kein Kaufvertrag zwischen dem möglichen Investor und der Stadt unterzeichnet wurde, fühle sich die Stadt bei der weiteren Entwicklung des Bahnhofs aber nicht an Schoofs gebunden. „Das ist ein gewisser Neuanfang“, sagt Karin Kohler, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz bei der Stadt.

Die Zeit drängt

Aber einer, bei dem die Verantwortlichen Zeitdruck verspüren. Am Montag sind die Arbeiten für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes gestartet. Rund 15,6 Millionen Euro investiert Tuttlingen dafür. Zentrales Element wird ein Dach in W-Form sein, das den Fahrgästen, die auf den Bus warten, als Unterstand dient.

Meinung Stimmen und Kommentare Der Beitrag über die Insolvenz des möglichen Investors und Projektplaners Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt wird auf Facebook heiß diskutiert. Dabei unterscheiden einige Nutzer nicht zwischen der Stadt Tuttlingen und dem Unternehmen, das in Schieflage geraten ist. „Na wer hätte das gedacht …“, schreibt Nicole Ismer



„Das ist so typisch für Tuttlingen …“, finde Meli Nda „Warum kann kein lokales Unternehmen, um dieses Projekt betreuen?“, Lucian Craiovan. Viele gute und mit Kapazitäten seien vor Ort. „Aber es soll eine Firma von Frankfurt aus machen“, wundert er sich. „Tuttlingen, mir graut vor dir ...“, kommentiert Bibiana Müller „Kann ja mal passieren“, meint dagegen Hadi Hussein

Bis Ende 2025 soll der Bahnhofsvorplatz fertig und nutzbar sein. Erklärter Wunsch von OB Michael Beck und dem Gemeinderat sei, dass bis dahin der Eindruck eines Gesamtensembles entsteht. Heißt: Auch das Bahnhofsgebäude sollte bis zu diesem Zeitpunkt schmuck und herzeigbar sein. „Ein anderer Eindruck, als es zurzeit der Fall ist“, ergänzt Specht.

Offene Fragen bei den Kosten

Auf die Schnelle wird sich wohl kein neuer Investor finden. Und Schoofs ist in den nächsten Monaten durch Fristen des Insolvenzverfahrens gebunden. Deshalb will die Stadt das Gebäude nun selbst sanieren. Oder zumindest einen ersten Bauabschnitt: die Fassade samt Eingangshalle. „Plan B“, sagt Oberbürgermeister Michael Beck zu diesem Vorgehen.

Am Donnerstag wird im Technischen Ausschuss über die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie mit Nutzungskonzept für den Bahnhof beraten. Wird sie vergeben, braucht es drei, vier Monate, ehe ein Ergebnis vorliegt. Die Stadt erhofft sich davon eine Kostenschätzung und Vorschläge, was im Bahnhof überhaupt möglich ist. All das erfolgt in enger Abstimmung mit der Bahn, machen Specht und Kohler klar. Die Deutsche Bahn behält ihre Technikräume im Nebengebäude, gesetzt sei auch der Weiterbestand des Reisebüros im Bahnhof.

Zusagen haben sich verzögert

Dieses Vorgehen hatte die Stadt bereits in Erwägung gezogen, bevor jetzt die Insolvenz von Schoofs bekannt wurde. Das Bahnhofsgebäude sollte vorgezogen saniert werden, parallel zum Neubau des Bahnhofsvorplatzes. Denn eine Zusage von Seiten Schoofs hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach verzögert. Wohl auch, weil die Gespräche mit möglichen Ankermietern angesichts der angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation schwierig gewesen seien.

Zurück zur Stadt: Die Haushaltslage ist angespannt, auch durch den Wegfall einer größeren Summe an Gewerbesteuer. Und was steht an Zahlen unter dem Strich? Fünf Millionen für den sanierungsbedürftigen Bahnhof. Zehn, 20 oder noch mehr?

Das Hotel könnte dennoch gebaut werden

Für die angedachte Fahrradwerkstatt möchte sich die Stadt um Zuschussmöglichkeiten bemühen. Stand jetzt geht Karin Kohler davon aus, dass das Hotel auf dem Gelände neben dem Bahnhof (ehemals Parkflächen von Aesculap) nach wie vor realisierbar ist. Wunsch der Stadt wäre zudem ein Parkhaus und mindestens 200 öffentliche Stellplätze am Bahnhof.

An dieser Stelle könnte Schoofs doch wieder ins Spiel kommen. Eine Sanierung des Bahnhofsgebäudes sei wegen der hohen Kosten und der begrenzten Fläche für Vermietungen für einen Investor eher unrentabel. Interessant werde das erst durch die angrenzende Fläche, rund einen Hektar, den es zu bespielen gelte.

Bei einem Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter von Schoofs in der vergangenen Woche sei die Aussage gefallen, dass der Tuttlinger Bahnhofsbereich nach wie vor attraktiv für den Investor sei - als neu zu gestaltender Eingangsbereich der Stadt.

Architekt ist auch bei Schoofs mit im Spiel

Die Machbarkeitsstudie soll nach dem Vorschlag der Verwaltung an das Architekturbüro GJL+ aus Karlsruhe vergeben werden, für rund 63.000 Euro. Dieses Büro arbeitet auch mit der Schoofs Immobilien GmbH zusammen und war schon bislang in Vorabplanungen und -entwürfe des Tuttlinger Bahnhofsbereichs eingebunden.

Wir werden also unabhängig von der aktuellen Entwicklung die Sanierung des Bahnhofs vorantreiben. OB Beck

„Durch die Beauftragung der GJL+ Architekten wird sich eine spätere Übernahme des Auftrags und eine Weiterbeauftragung durch die Schoofs Immobilien GmbH offengehalten“, so die Stadtverwaltung.

Dieses Vorgehen wäre bei anderen Büros ausgeschlossen. Ansonsten gilt: „Wir werden also unabhängig von der aktuellen Entwicklung die Sanierung des Bahnhofs vorantreiben“, so OB Beck.

Im Übrigen entstehe der Stadt kein finanzieller Schaden durch die Insolvenz.