Nach früher Roter Karte verliert SC 04 deutlich 0:6

Als die Mannschaften nach der Partie jeweils ihren Kreis gebildet haben, hätten die Stimmungslagen unterschiedlicher kaum sein können. Während der SC 04 Tuttlingen auf einen völlig missglückten Samstag im Stadion am Silberweg zurückblickte, durfte sich die SV Böblingen über einen 6:0 (3:0)-Heimerfolg in der Fußball–Landesliga freuen. Sie zog nach Punkten mit dem Sportclub gleich. Bei dem hatte neue Co–Trainer Emanuele Ingrao debütiert.

Zunächst trafen Felix Widmann (16.) und Fabio Carneiro de Carvalho (20./45.+1) gegen zu nachlässig agierende Donaustädter, die durch die Rote Karte gegen Marcel Misic in Unterzahl geraten waren (25./Notbremse).

Dabei hätte die Partie einen völlig anderen Verlauf nehmen können. „Wir müssen 1:0 führen“, blickte SC–Trainer Andreas Probst zurück. „Auch wenn es am Ende 6:0 steht, darf man nicht vernachlässigen, dass Tuttlingen in der ersten Halbzeit diverse Möglichkeiten hatte“, sagte SVB–Coach Thomas Siegmund, der auch einen nicht gepfiffenen Handelfmeter für die Gäste ansprach und ergänzte: „Wir machen zum richtigen Zeitpunkt das zweite Tor.“ In Überzahl sei es wichtig gewesen, „dass wir das dritte Tor nachlegen.“

Auch nach der Pause hatte die Sportvereinigung spielerische Lösungen gefunden. Sie erhöhte durch die Treffer von Stephan Wiese (67.), Fynn Gläser (72.) und Marco Quaranta (84.) und ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt. „Dann hat es seinen Lauf genommen. Bitter und schade für uns. Aber das müssen wir abhaken, solche Spiele gibt es. In den entscheidenden Momenten ist es gegen uns gelaufen“, meinte Probst. Seine Elf hatte unter anderem zwei Chancen auf das mögliche 1:3 (56./57.) vergeben.

„Wir spielen bei der Hitze zu zehnt nach einem 0:3 in der ersten Halbzeit und die Jungs geben sich trotzdem nicht auf“, hob Ingrao daher hervor. Er kritisierte allerdings die fehlende Abstimmung. Der 36–Jährige stieg vor wenigen Tagen als Co–Trainer ein. Er war schon für mehrere höherklassige Vereine tätig, darunter der FC Holzhausen.

SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun – Amat Dibba, Patrick Renner, Aaron Barquero Schwarz, Alexandru-Claudiu Török (70. Pa Lamin Darobe) – Robin Petrowski, Marcel Misic – Emir Cesmeciler (82. Jonas Merz), Nico Wieneke (46. Moritz Walz), Esad Kadric (62. Zvonimir Zovko) – Buba Camara.