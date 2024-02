Das Schließungsdatum steht fest. Die Zukunft der mehr als 200 Mitarbeiter der Tuttlinger Orthopädiesparte von Smith&Nephew, die zum 31. Dezember ihren Job verlieren, ist hingegen weitgehend offen. Ideen, wie den Beschäftigten bei der Suche nach einem neuen Job geholfen werden kann, sollen in den nächsten Wochen konkretisiert werden.

Welche Möglichkeiten gibt es für berufliche Zukunft?

Von den rund 210 Mitarbeitern in Tuttlingen, die von der im September verkündeten Schließung betroffen sind, hätten „höchstens eine Hand voll einen neuen Job gefunden“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Rainer Friedrich.

Wir sind in die Planungen miteinbezogen. Es laufen auch viele Gespräche, auch mit der Arbeitsagentur. Rainer Friedrich

Nun gehe es darum, „die Kollegen abzuholen“ und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Zukunft gestalten können. „Wir wollen ihnen einen großen Topf anbieten, aus dem sie sich das Passende aussuchen können“, sagt Friedrich, der sich im vergangenen Jahr vor allem um die älteren oder ungelernten Kollegen Sorgen gemacht hatte. Für sie werde es schwer, einen neuen Job zu finden, meinte er.

Was genau bei Smith&Nephew unternommen werde, damit möglichst wenige nach der Schließung arbeitslos werden, dazu konnte Friedrich noch nicht viel sagen. „Wir sind in die Planungen miteinbezogen. Es laufen auch viele Gespräche, auch mit der Arbeitsagentur. In vier bis fünf Wochen werden wir so weit sein“, schätzt er.

Smith&Nephew plant Jobbörse für andere Arbeitgeber

Von Unternehmensseite teilt Sprecherin Daniela Müller mit: „Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Vorbereitung auf die Zukunft durch die Gründung einer Transfergesellschaft. Zusätzlich planen wir eine Jobbörse für andere Arbeitgeber, um sich vorzustellen und freie Stellen auszuschreiben.“ Einen ersten Austausch mit potentiellen Arbeitgebern aus der Umgebung habe es, so Friedrich, aber schon nach der Schließungs-Ankündigung im September gegeben.

Von der Schließung der Orthopädiesparte nicht betroffen ist die ebenfalls in Tuttlingen ansässige Smith&Nephew GmbH. Das Servicecenter mit seinen rund 35 Mitarbeitern gehöre zwar zum Smith&Nephew-Konzern, sei aber eine eigenständige Firma, meint Müller.