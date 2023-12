MVV erstellt Wärmelandkarte für den Stadtteil Tuttlingen-Eßlingen

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV und die Stadt Tuttlingen kooperieren bei der Förderung des nachhaltigen Umgangs mit Energie in Bestandsgebäuden. Im vergangenen Winter hatte das MVV-Innovationsprojekt Climap bereits Wärmebilder der Kommune aufgenommen und eine Wärmelandkarte erstellt. In den nächsten Wochen werden laut Mitteilung aus der Stadtverwaltung auch die Hausfassaden der Gebäude des Stadtteils Eßlingen thermografisch erfasst.

Dazu befährt ein MVV-Fahrzeug, das mit einer Thermografie-Kamera ausgestattet ist, diesen Bereich. Voraussetzung dafür ist, dass die Witterungsbedingungen sich nicht ändern und es in den Nächten weiterhin kühl bleibt.

Aus den erfassten Wärmeaufnahmen sowie aus weiteren gebäudespezifischen Informationen, wie beispielsweise dem Baualter, entwickelt MVV eine Wärmelandkarte. Diese gibt Auskunft über den energetischen Zustand der Gebäude und deren Energieeinsparpotenziale. Voraussichtlich ab März 2024 liegen die Ergebnisse für den Stadtteil Eßlingen vor, sodass Hauseigentümer, deren Häuser thermografisch erfasst wurden, dann ihren individuellen Energiebericht kostenpflichtig zum Preis von 59,50 Euro bestellen können.

Interessenten können bei Fragen vorab Climap gerne per Mail an [email protected] kontaktieren. Der Energiebericht liefert grundlegende Daten für den „Start in eine Gebäudemodernisierung“.