28 Jahre lang hat Gerda Lange für die Bäckerfamilie Nestel gearbeitet. Erst in Spaichingen, ab 2001 dann in der Filiale am Runden Eck in Tuttlingen. Dort steht Lange auch heute noch hinter der Backwarentheke, doch inzwischen ist sie ihr eigener Chef. Gemeinsam mit ihrer Tochter hat sie den Laden im September übernommen.

Teil der Bäckerfamilie Nestel

Dass ihr ehemaliger Chef die Bäckerei am Runden Eck über kurz oder lang aufgeben würde, hatte er schon länger angekündigt, erzählt Lange. Die Filiale gehörte Artur Nestel. Beliefert wurde - und wird sie weiterhin - von der Nestel GmbH. Diese gehört Sohn Tobias Nestel, die Hauptstelle ist in Hausen an der Aach bei Singen.

Das Bäckerhandwerk hat in der Familie Nestel Tradition. Ursprünglich stammt die Familie aus Kolbingen, von 1985 bis 2014 betrieben Artur und Elisabeth Nestel das Bäckereicafé Traube in Spaichingen. 2010 übernahm Nestel gemeinsam mit Sohn Tobias die insolvente Bäckereikette Hanser in Singen mit ihren Filialen. Inzwischen gibt es elf Nestel-Filialen rund um Singen und Konstanz, aber auch in Wurmlingen und Spaichingen.

Zwei Mütter, zwei Töchter

Bei Nestel in Tuttlingen war Gerda Lange, die in Hausen ob Verena wohnt, ab dem ersten Tag dabei. Seit Jahren ist sie mehr als nur Verkäuferin. „Ich hab auch Rechnungen und Angebote gemacht, die Zahlen kannte ich“, erzählt sie. Wenn ihr Chef mehrere Monate am Stück weg war, übernahm sie die Regie.

Wir werden nicht reich, aber wir werden unser Ein- und Auskommen haben. Gerda Lange

Aber selbstständig machen, mit 61 Jahren? Alleine hätte sie es vermutlich nicht gemacht, sagt Lange, doch ihre Tochter stieg mit ein. Katharina Küspert gab ihren Job in der Industrie auf, am 1. September legte das Mutter-Tochter-Team los.

Zwar ist die Konkurrenz unter den Bäckern in Tuttlingen groß, doch Lange ist zuversichtlich: „Wir werden nicht reich, aber wir werden unser Ein- und Auskommen haben.“ Die Vorzeichen waren gut, denn auch die andere Nestel-Mitarbeiterin blieb dem Team erhalten. Besser noch: Sie holte ebenfalls ihre Tochter an Bord, diese ist nun als Auszubildende dabei.

Rückschlag gleich zu Beginn

Zu viert wollten die Frauen durchstarten, doch der gute Beginn wurde Anfang Oktober ein wenig getrübt. Gerda Lange stürzte und brach sich den Arm. Sechs Wochen durfte sie ihn nicht belasten - eine ungewohnte Einschränkung für die rührige Anpackerin. „Ich würde mal behaupten, in meinen 28 Jahren als Angestellte war ich keine zwei Wochen krank“, erzählt sie. „Und kaum bin ich selbstständig, passiert sowas.“

Die Bäckerei musste ihre Öffnungszeiten verkürzen. Seit Dezember ist Lange nun wieder voll dabei, inzwischen ist von 5 bis 17 Uhr geöffnet.

„Für die Kunden ändert sich eigentlich nichts“, ist ihr wichtig zu versichern, wenn es um die Übernahme geht. Die Backwaren sind die gleichen geblieben. Und wenn es nach ihr geht, soll das lange so bleiben. „Ich schaffe gern“, sagt Lange, „so lange ich fit bin, bin ich dabei.“