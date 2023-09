Mutpolfest wird zum Tag der offenen Tür

Das alljährliche Mutpolfest findet am Sonntag, 24. September, in den Räumlichkeiten der Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen, Im Steinigen Tal 10, statt ‐ dieses Jahr in Form eines Tages der Offenen Tür. Das früher in Tuttlingen als evangelisches Kinderdorf bekannte Einrichtung öffnet ihre Türen, um einen Einblick in die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu geben.

Traditionell beginnt das Jahresfest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, den die Einrichtung in Kooperation mit der Auferstehungskirche und Pfarrer Kohler in ihrem Kommunikationszentrum feiert. Für das körperliche Wohl wird mit dem traditionellen Kirchenkaffee und Mittagessen, auch vegetarisch, gesorgt.

Mehrere Führungen, um die Geschichte der Einrichtung und die Angebote kennenzulernen, können genutzt werden, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die keine guten Startbedingungen ins Leben hatten, funktioniert. Das Fest findet bei jedem Wetter statt und endet gegen 14.30 Uhr .