Die Beweisaufnahme im Prozess um die mutmaßlichen Feuerteufel, die im Sommer 2022 mehrere Brände im Kreis Tuttlingen sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis gelegt haben sollen, ist geschlossen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Verteidiger haben am Mittwoch vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts ihre Plädoyers abgegeben. Beide Seiten fordern mehrjährige Haftstrafen für Nico B. und Thomas W. Doch bei der Beurteilung gibt es große Unterschiede.

Staatsanwältin spricht von bewusstem Zusammenwirken beider Angeklagten

In ihrem Plädoyer spricht die Staatsanwältin immer wieder von einem bewussten und gewollten Zusammenwirken der beiden Angeklagten. Ohne W. wäre B., der keinen Führerschein besitzt, weder ohne Weiteres an die Tatorte gelangt, noch schnell wieder weggekommen, führt sie unter anderem aus. Ihr Fazit: Die beiden haben sich jeweils der Brandstiftung in acht Fällen strafbar gemacht.

Dass W. nur Fahrer war, sei nicht glaubhaft

W.s Aussage, er habe nichts angezündet und sei nur der Fahrer gewesen, hält die Staatsanwältin für nicht glaubhaft. Während der Verhandlung hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass W. sich nicht hätte widersetzen können. Vielmehr habe sich, sowohl durch das Auftreten als auch das psychiatrische Gutachten gezeigt, dass W. den dominanten Part innehatte. Und, obwohl W. damit zu rechnen hatte, dass B. wieder etwas anzünden würde, sei er trotzdem immer wieder gefahren.

Zudem halte sie die Aussagen B.s für glaubhaft, wonach W. die Scheune in Neuhausen angezündet haben soll. Auch wenn sich die beiden Angeklagten bei dem letzten und größten Brand in Tuttlingen gegenseitig beschuldigen, stuft sie auch diese Tat als gemeinschaftlich begangen ein.

Gleich mehrfach hat es im Kreis Tuttlingen im Sommer 2022 gebrannt, unter anderem in Neuhausen ob Eck. (Foto: Rimmele )

Bei B. wird geprüft, ob minderschwerer Fall vorliegt

Bei B. sei festzuhalten, dass er unter anderem an krankhaften seelischen Störungen und einer Alkoholabhängigkeit gelitten habe. Zudem sei bei ihm bei allen Taten von einer relevanten Alkoholisierung auszugehen und damit einhergehend liege eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit vor. Bei einigen Taten sei also zu prüfen, ob bei B. ein minderschwerer Fall vorliege.

Freiheitsstrafen von sechs Jahren sowie sieben Jahren und sechs Monaten gefordert

Strafmindernd wirken sich laut Staatsanwältin unter anderem die belastenden Umstände B.s durch Jobverlust und Trennung der Ehefrau aus. Zudem habe er Reue gezeigt und sich entschuldigt. Strafschärfend wertet sie die zahlreichen Vorstrafen B.s sowie die besondere Gefährlichkeit mancher Taten sowie den teils hohen Sachschaden. Daher sehe sie für B. eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren für angemessen. Zudem sei eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt anzuordnen.

Bei W. sei als strafmindernd zu werten, dass er bisher ohne Vorstrafen lebte, ebenso, dass er Reue bekundet habe. Strafschärfend sieht sie auch bei ihm die Schadenshöhe. Für ihn sieht sie eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten als tat- und schuldangemessen, zudem sei sein Fahrzeug einzuziehen.

Nicht nur Landwirte nach Verhaftung der Angeklagten erleichtert

Mit den Worten: „Der Spätsommer 2022 hat in Tuttlingen für Angst und Schrecken gesorgt“, beginnt Bernhard Mussgnug, der Verteidiger von Nico B., sein Plädoyer. „Der Feuerteufel ging um“, Landwirte seien in großer Sorge gewesen, dass ihr Hof der nächste sein könnte. So sei große Erleichterung zu spüren gewesen, als die Tatverdächtigen ermittelt waren.

Die Verhaftung war nicht nur ein Segen für die Landwirte, sondern auch für ihn selber. Verteidiger Bernhard Mussgnug über den Angeklagten Nico B.

Er sei, das habe sich aus Gesprächen ergeben, eigentlich ganz froh gewesen, dass es so gekommen ist, denn nun habe er „die Chance, seinem Leben eine Wende zu verpassen“, führt der Verteidiger aus.

Überlegung, B. für Brand in Tuttlingen freizusprechen

Aufgrund der Trennung von seiner Frau und des Jobverlusts sei er emotional am Boden gewesen. Das habe zu schwerem Alkoholmissbrauch geführt. Er sehe eine verminderte Schuldfähigkeit und ein gehemmtes Steuerungsvermögen seines Mandanten. Der Brand in Tuttlingen könne ihm nicht nachgewiesen werden, es bestünden berechtigte Zweifel, weshalb zu überlegen sei, B. für diesen freizusprechen.

Er hebt vor allem das sofortige Geständnis B.s sowie dessen Aufklärungshilfe hervor. Zudem lege B. eine hohe Therapiemotivation an den Tag und habe sich in psychiatrische Hilfe begeben. Die Trennung von seiner Tochter, unter der er sehr leide, sei ebenso zu berücksichtigen.

Wegen vieler Störungen sei von zwei Jahren Therapie auszugehen

Strafschärfend anzurechnen sei B. die Vielzahl der Vorstrafen sowie die psychischen und finanziellen Folgen für die Geschädigten. Dennoch überwiegen Mussgnugs Meinung nach die strafmildernden Umstände, sodass er unter Einbeziehung des Urteils des Amtsgerichts in Tuttlingen vom 1. Dezember 2022 für eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten plädiert. Aufgrund der vielen Störungen, die beim Angeklagten vorliegen, sei von einer Therapiedauer von zwei Jahren auszugehen.

Erst brennt eine Scheune in Neuhausen ob Eck (links oben), dann in Ippingen (links unten) und später auch in Hochemmingen (rechts oben). Die Polizei spricht vorsichtig von einer Brandserie. Ob sich auch der Brand eines Silos bei Mühlheim dort einreiht (Foto: Fotos: Rimmele/Bartler/FW Immendingen/FW Mühlheim )

Das Leid der Menschen habe W. hart getroffen und ihm bewusst gemacht, dass auch das Anzünden von Heuballen oder einer Scheune große menschliche Tragödien nach sich ziehen könne, erklärt Verteidiger Carsten Kühn. Dass W. nur gefahren sein soll, glaube er seinem Mandanten. Dass das dumm und naiv gewesen sei, habe W. bei der Verhandlung bereits eingeräumt.

Verteidiger stuft W.s Aussagen als glaubhaft ein

Er nutzt sein Plädoyer, um auf W.s Persönlichkeit einzugehen. „Er ist, er war mit Herz und Seele Busfahrer“, sagt er. Das habe auch die Sachverständige so beschrieben.

Er habe keine Vorstrafen, keinen Alkohol getrunken, keine Drogen konsumiert. Laut Sachverständiger habe er auf emotionaler Ebene nur eine relativ schmale Bandbreite. Er habe es im Leben schwerer gehabt als ein durchschnittlicher Mensch, zum einen wegen einer Lese-/Rechen-/Rechtschreibschwäche, zum anderen wegen einer Lungenerkrankung und auch der Tod der Mutter habe W. tief beeindruckt.

Dass gezielt zu den Tatorten gefahren wurde, so wie es die Staatsanwältin ausgeführt habe, sei nicht so gewesen. Er nennt zudem mehrere Gründe, die für die Glaubwürdigkeit seines Mandanten sprechen. Unter anderem eine Zeugenaussage eines ehemaligen Arbeitskollegen B.s, der W.s Schilderungen zur Brandnacht in Tuttlingen bestätigte.

W. nur Gehilfe, kein Täter

Dass B. wegen der Sorge um die Freundschaft zunächst alle Taten auf sich genommen hatte, wie es im Plädoyer der Staatsanwältin heißt, bezeichnet der Verteidiger als überdehnt. Bei den zweiten Varianten habe er mit anwaltlicher Hilfe ausgesagt, das dürfe man nicht vergessen, so der Verteidiger, der auch auf die einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten B. verweist.

Die Feuerwehren aus Mühlheim und Stetten sowie Fridingen sind in der Nacht auf Dienstag zu einem brennenden Silo in Mühlheim ausgerückt. Auch die Drehleiter sowie die Führungsgruppe aus Tuttlingen war im Einsatz. (Foto: Fotos: Feuerwehr Mühlheim )

Daher habe sich W. seiner Meinung nach als Gehilfe strafbar gemacht. Dessen, dass W. eine Freiheitsstrafe bekommen wird, seien sich sowohl der Verteidiger als auch sein Mandant bewusst. Diese sollte aber fünfeinhalb Jahre nicht übersteigen, so Kühn.

Angeklagte entschuldigen sich

Abschließend kommen auch die beiden Angeklagten zu Wort. „Es tut mir leid, das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen“, sagt B. abschließend. Er wolle alles ihm mögliche tun, um die Schäden finanziell zu entschädigen. Das hatte auch W. in einer der Verhandlungen gesagt. „Es tut mir mega, mega leid, dass ich gefahren bin und ich schwöre auf das Grab meiner Mutter, die mir sehr viel bedeutet, dass ich nichts angebrannt habe“, sagt W.