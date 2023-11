Tuttlingen

Musikalische Zeitreise zu „100 Jahre Radio“ mit Tubong

Tubong, das sind Karl Koch (Drums, Perc.,Gitarre, Moderation), Joe Kenney (Vibraphon., Perc.) Tobias Rägle(Tuba, Posauna, Tenorhorn, Perc.), Martin Schäfer (Bass, Gitarre, Perc.), Ximena Poveda (Oboe, Englischhorn, Perc.) und Laura Jörres (Viola, Nyckelharpa). (Foto: Tubong )

Mit dem neuen Domizil von Kukav ist der Kulturkasten in der Katharinenstraße 9 in unmittelbare Nähe des einstigen „Jazzkears“ des club dˋor, damals Ecke Neuhauser Strasse /Schützenstrasse, gerückt. Von 1958 bis 1962 in den Gewölbekellern des Gasthofs und der Brauerei Schützen, heute in einem alten Fabrikgebäude mit der für Tuttlingen so typischen Backsteinoptik.

