Inmitten der Vorbereitungen für das Konzert der Schwäbischen.Klassik.Sterne! am 14. September in Tuttlingen traf sich SV–Eventmanager und Dirigent Stefan Malzew mit der Pianistin Henriette Gärtner. Die promovierte Musikerin aus Spaichingen spricht im Interview über die Scheu vor klassischer Musik, Hörgewohnheiten und Dresscodes.

Frau Gärtner, was sagen Sie zu jemandem, der zögert, zum ersten Mal in ein Konzert mit klassischer Musik zu gehen?

Viele Leute haben dieses Zögern aus der Befürchtung heraus, dass es bei klassischer Musik um etwas Ernstes und Strenges geht, das man verstehen muss, das es nötig macht, sich vorher damit zu beschäftigen, darüber zu lesen. Das kann man sicher tun. Aber prinzipiell gilt: Es sind die Musiker, die ihr Handwerk verstehen müssen. Und dem Publikum gefällt es, oder gefällt es eben nicht.

Also einfach hingehen und schauen und hören, was passiert?

Genau. Einfach hingehen und Spaß haben. Und bloß keine Angst haben, sich als Neuling zu outen, inmitten lauter Fachsimpelei. Die Scheu davor, sich in ein bislang fremdes Umfeld zu begeben ist kein Grund, nicht hinzugehen.

Was wäre denn ein Grund, hinzugehen?

Musik ist Nahrung für die Seele. Und das, was während so eines Konzertbesuchs passiert, ist nicht zuletzt Balsam auch für unsere soziale Gesundheit. Die Interaktion innerhalb des Orchesters, zwischen Bühne und Publikum, aber auch das gemeinsame Reagieren während der Musik und dann der Austausch in der Pause, die gemeinsame Energie, die entsteht bei all dem. Musik ist kein Luxus, Musik ist eine Notwendigkeit.

Und doch gibt es die Befürchtung, sich dort nicht wohlzufühlen. Allein schon deshalb, weil die Hörgewohnheit vieler Menschen das konzentrierte Zuhören von Musik schlicht nicht mehr gewohnt ist. Und dann auch noch ohne nebenher etwas anzuschauen.

Ja, wir sind eine visuell geprägte Gesellschaft und das Hören kommt dabei zu kurz. Aber ehrlich: Zu sehen gibt es ja gerade in einem Orchesterkonzert wirklich genug! Was da auf der Bühne alles passiert! Und sich voll auf das Hören als aktiven Prozess einzulassen, wird eine grandiose Erfahrung. Es gibt einem Zeit für eine Begegnung mit sich selbst, für die Muße, eigenen Erinnerungen zu begegnen, mit der Fantasie den Klängen zu folgen.

Bleibt immer noch die Frage, wie es mit der Fachsimpelei in der Pause steht, dem Dresscode, den Verhaltensregeln.

Ach was, Dresscode! Das war früher so. Wer sich für einen besonderen Anlass schick anziehen möchte, ist damit herzlich willkommen. Aber, ich würde sagen, außer vielleicht der Badehose ist alles ok, solange man sich damit wohlfühlt.

Und die „gelehrten“ Gespräche in der Pause?

Wenn das gemeinsame Thema das frische Erlebnis ist anstelle des Austauschs von gelernten Fakten über Musik, wird auch jedes dieser Gespräche für alle Beteiligten viel lebendiger. Nur Mut. Die Neugier auf all das lohnt sich!