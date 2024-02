Mujahid Kahf ist 31 Jahre alt und hat seit Anfang des Jahres seine eigene Hausarztpraxis in Tuttlingen. Er spürt eine große Nachfrage an Patienten. Noch sei er in der Lage, auch neue aufzunehmen. Ab April plant er ein zusätzliches Angebot: eine Online-Sprechstunde am Abend. Dann, wenn auch die Leute Feierabend haben, die einen Arztbesuch sonst nur schlecht unterbringen können.

Ja was jetzt - Nummer 48 oder 49?

Wer im Internet nach der Praxis Kahf in der Tuttlinger Bahnhofstraße sucht, wird möglicherweise verwirrt sein. Was stimmt denn nun: Bahnhofstraße 48 oder 49? Beides! Kahf junior praktiziert in Hausnummer 48, ehemals Praxis Kaddour. Schräg gegenüber, in Nr. 49, hat sein Vater Mohammad Kahf seine Räumlichkeiten.

Der Junior muss lachen, denn die Post wird regelmäßig falsch zugestellt. „Die bringt mir mein Vater dann abends an die Haustüre in Trossingen.“ Dort ist die Familie 2010 hingezogen, dort lebt er mittlerweile mit seiner eigenen. Zwei Kinder hat das Ehepaar, fünf und drei Jahre alt.

Versorgungslücke bleibt aus

Mit der Übernahme der Praxis von Hedi Kaddour konnte er eine Lücke in der Versorgungssituation in Tuttlingen verhindern. Eigentlich hatte Kahf beruflich andere Pläne. Er war internistischer Funktionsoberarzt in der Notaufnahme im Tuttlinger Klinikum und wollte dort noch ein bisschen weitermachen.

Wir sind ein tolles Team. Mujahid Kahf

Dann in die Praxis seines Vaters einsteigen, der auch in Trossingen eine Niederlassung hat und bei dem bereits vier Ärzte angestellt sind. Doch Kaddour habe ihm ein Angebot gemacht, „das ich nicht ablehnen konnte“, sagt er. Aus privaten Gründen sei der Mediziner recht kurzfristig nach Frankreich gezogen. Die Konditionen für die Praxisübernahme seien gut gewesen.

Thema Hausbesuche wird geklärt

Auch die vier medizinischen Fachangestellten konnte Kahf übernehmen. „Wir sind ein tolles Team“, findet er. Dazu gehört auch eine sogenannte „Verah“, eine Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, die arztentlastende Aufgaben übernimmt. Zum Beispiel Hausbesuche. Eine zweite werde derzeit ausgebildet.

Er würde gerne weitere Ärzte einstellen

Rund 2000 Patienten hat er von seinem Vorgänger übernommen, weitere kommen laufend dazu. Auch, weil andere Praxen in Tuttlingen und Umgebung an ihn verweisen. Denn die Versorgungsquote mit Hausärzten liege im Kreis Tuttlingen unter 90 Prozent.

Ab April wird der 31-Jährige aller Voraussicht nach vertretungsweise eine weitere Ärztin in seine Praxis bekommen, die bei seinem Vater zur Weiterbildung ist. „Und ich bin offen für weitere Kollegen“, bekennt Kahf, der sich vorstellen könnte, für sie als Arbeitgeber zu fungieren. Da seine Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße recht eng sind, hat er nach anderen Möglichkeiten Ausschau gehalten. Nicht weit entfernt könnte sich eine Lösung auftun.

Medizinstudium im Ausland

Geboren ist Kahf in Freiburg. Nach dem Abitur in Trossingen ging er zum Medizinstudium nach Riga, Lettland. Das hat ihm die Wartezeit erspart, die er aufgrund des Numerus Clausus in Deutschland gehabt hätte. Unterrichtet wurde auf Englisch. 2018 hat er seine Facharztausbildung im Tuttlinger Krankenhaus begonnen, wo er alle internistischen Bereiche durchlief, auch die Schlaganfall-Station.

In der Notaufnahme des Klinikums kam er mit Akutkranken in Kontakt, in seiner Hausarztpraxis sei er näher an den Menschen und ihren Geschichten dran, sagt der Internist. „Ich behandle sie über eine längere Zeit hinweg.“ Viele chronisch Kranke gehören zum Patientenstamm, momentan auffällig seien viele grippale Infekte bis hin zur Influenza.

Ganz schön viel Bürokratie

Überrascht war er vom hohen Bürokratie-Aufwand, den die Selbstständigkeit mit sich bringe. Zuhause hat er sich ein Büro eingerichtet, zwei bis drei Stunden verbringe er dort regelmäßig, wenn die Kinder im Bett sind. „Ich hoffe, das wird noch besser“, meint er, denn momentan dreht sich noch vieles um die Praxiseröffnung Anfang Januar. Wie Steuer, Versicherung, etc.

Die Neuerungen, wie E-Rezept und E-Krankschreibung, würden nach kleineren Kinderkrankheiten eigentlich ganz gut funktionieren. Die moderne Technik will er im Praxisalltag noch breiter einsetzen. Indem er Überweisungen und Rezeptbestellungen online anbietet - und ab April auch eine Online-Sprechstunde außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten. Voraussetzung ist, dass er den Patienten, den er dann vor sich am Bildschirm sieht, schon einmal in Natura in seiner Praxis gesehen hat. Gleiches gelte auch für telefonische Krankschreibungen.

Mehrere Sprachen im Angebot

Zum Patientenstamm gehöre vor allem die Altersgruppe 30 bis Mitte 60, meint er, darunter auch viele Geflüchtete. Dass Khaf arabisch spricht, kommt ihm dabei entgegen. Und Grundkenntnisse in Türkisch, denn seine Frau sei Deutsche mit türkischem Hintergrund, die Familie verbringt immer wieder Urlaube in der Türkei. Und Englisch kann er ja sowieso.