Mühlheim verliert Spiel eins nach dem Trainerwechsel

Die SpVgg Trossingen will das Topspiel der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald beim SV Winzeln nutzen, um den Druck auf den Spitzenreiter SG 08 Schramberg/SV Sulgen zu erhöhen. Tags darauf empfängt der SV Wurmlingen im „Spiel des Tages“ die SpVgg Bochingen, während der FSV Denkingen und der SV Bubsheim im Lokalduell um Punkte kämpfen.

Der VfL Mühlheim hat den 14. Spieltag bereits am Donnerstag mit einem 0:4 (0:2) vor heimischer Kulisse gegen die SG Zimmern II/Horgen eröffnet.

SV Winzeln ‐ SpVgg Trossingen (Sa., 14.30 Uhr). ‐ Gewinnen die Gäste das Duell, schließen sie mindestens nach Punkten zum Tabellenführer auf. „Wir sind aktuell sehr gut drauf und fahren definitiv mit einem guten Gefühl nach Winzeln“, sagt der spielende Co- und derzeitige Interimstrainer Kamran Yahyaijan. Er weiß, wie schwer die Aufgabe wird. „Ich denke, dass Winzeln über einen enormen Teamspirit kommt“, so der 24-Jährige. Der Spielvereinigung drohen Ausfälle: Torwart Marcel Bender (krank), Harry Föll (beruflich). Yahyaijan und Tijan Jallow sind angeschlagen.

SV Wurmlingen ‐ SpVgg Bochingen (So., 14.30 Uhr). ‐ Nach dem 0:2 beim SV Villingendorf will der SVW (14 Punkte/25:34 Tore) gegen den nächsten Konkurrenten im Rennen um den Ligaverbleib besser abschneiden. „Wir müssen weitermachen, an unsere Stärken glauben, das Spiel abhaken und die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, richtet Spielertrainer Tom Schmid den Blick nach vorn ‐ und damit auf die Bochinger (17/25:27). Die werden seit dieser Saison von Stefan Schatz trainiert. Der Spielertrainer ist mit dem bisherigen Rundenverlauf zufrieden. „Wir lassen nur die Konstanz vermissen“, sagt der elffache Torschütze. Um beim Aufsteiger zu punkten, müsse seine Mannschaft ihre bessere Seite zeigen. Personalsorgen hat die Spielvereinigung nicht. Bei den Gastgebern war unter der Woche lediglich der Einsatz von Antonio Piccione fraglich. Die Angreifer Noah Viani und Maurizio Colucci, die zuletzt beide fehlten, stehen wieder im Aufgebot.

FSV Denkingen ‐ SV Bubsheim (So., 14.30 Uhr). ‐ Nach den Niederlagen gegen das Trio an der Tabellenspitze steht der Zwölfte im Kreisderby einem Team gegenüber, das im elften Pflichtspiel in Serie ungeschlagen bleiben will. „Wir gewinnen mittlerweile auch Spiele, die eng sind und in denen wir nicht unsere Leistung bringen“, sagt SVB-Spielertrainer Paul Ratke. Auch vergebene Torchancen rächen sich derzeit nicht. „Bubsheim ist wieder voll in der Spur und ich sehe sie als Topmannschaft in der Liga“, sagt FSV-Trainer Nunzio Pastore, dessen Elf direkt vor den Abstiegsrängen liegt. Benjamin Thieringer kehrt in den dünn besetzten Kader der Denkinger zurück. Bei den Heubergern fällt der verletzte Matthias Moser aus. Martin Geisel ist wieder im Aufgebot.

VfL Mühlheim ‐ SG Zimmern II/Horgen 0:4 (0:2). ‐ Tore: 0:1 Joshua Hempel (26.), 0:2, 0:3 Gabriel Pavic (39./48.), 0:4 Stefan Mutapcic (71.). ‐ Schiedsrichter: Michael Scholz. ‐ Zuschauer: 100. ‐ Die Ettenberg-Elf hat eine verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Die Partie habe den Tiefpunkt der Negativserie dargestellt, sagte Interimstrainer Philipp Wolf. Der VfL hatte zunächst den Führungstreffer erzielt ‐ doch der wurde aberkannt. Auf der Gegenseite legte die SG vor (26.). Die Gastgeber gaben sich nicht auf, mussten aber unmittelbar nach der Pause bereits einem 0:3 (48.) hinterherlaufen. ‐