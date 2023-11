Motorradfahrer kollidiert mit Autotür

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und zwei Autos gekommen. Ein 28-jähriger Motorradfahrer fuhr in Fahrtrichtung Rottweil zwischen den im Stau stehenden Autos hindurch. Ein 37-jähriger Autofahrer der Straßenmeisterei öffnete in diesem Moment seine Fahrertür, um die Fahrbahnmarkierung zu überprüfen. Hierbei übersah er den von hinten ankommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kollidierte mit der Fahrertür des VW Passat und fuhr beim Ausweichversuch in einen VW Caddy eines 72 Jahre alten Fahrers. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.