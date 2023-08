Motorrad kollidiert im Kreisverkehr mit Auto

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden ist bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Ludwigsthaler Straße am Freitagnachmittag entstanden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 37–Jähriger mit einem Motorrad der Marke Honda von Nendingen herkommend geradeaus über den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr eine 58–Jährige mit einem Fiat aus Richtung der Straße „Bei der Schmelze“ kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fiat und der Honda. Der Motorradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am Fiat ungefähr in Höhe von 3000 Euro.