Möhringen springt an die Tabellenspitze

In der Bezirksliga badischer Schwarzwald hat der FV Möhringen sein Heimspiel gegen den FC Furtwangen mit 3:1 gewonnen. Der SV TuS Immendingen verlor sein Heimspiel gegen den FV Tennenbronn. Die SG Kirchen-Hausen siegte daheim mit 2:0 gegen den FC Löffingen.

FV Möhringen ‐ FC Furtwangen 3:1 (0:0). Die Partie verlief eher zähflüssig, denn der Gastgeber spielte seine Angriffe besonders vor der Pause nicht genau genug aus und traf zu oft die falsche Entscheidung im Spielaufbau. Furtwangen beschränkte sich auf eine gute Defensivarbeit und ließ von Möhringen in den ersten 45 Minuten kaum etwas zu. Erst nach der Pause fielen dann die Tore. Möhringen gelang nach einem Eckball per Kopf die Führung. Der Gast nutzte seine einzige klare Toraktion der Partie nach einer Ecke ebenfalls per Kopfball zum 1:1 aus. Das rüttelte den neuen Tabellenführer wach. Der mit zwei gut herausgespielten Chancen noch den Sack zum Sieg zumachte. ‐ Tore: 1:0 Stephan Paulsen (62.), 1:1 Anto Tavic (67.), 2:1 Stephan Paulsen (81.), 3:1 Maximilian Bell (88.). ‐ Schiedsrichter: Christoph Krawczyk (Tuttlingen). Zuschauer: 100. ‐ Rote Karte: Furtwangen (82., wegen Notbremse).

SV TuS Immendingen ‐ FV Tennenbronn 1:2 (1:1). Im vorgezogenen Spiel vom siebten Spieltag kamen die Mannschaften zu ihren Chancen. Dabei konnte Tennenbronn früh in Führung gehen. Immendingen verwandelte dann einen Freistoß direkt zum 1:1 ins Netz der Gäste. Insgesamt trafen in den 90 Minuten zwei gleichstarke Teams aufeinander. Am Ende entschieden dann nur Kleinigkeiten das Spiel. In der 68. Minute scheiterte Immendingen mit einem Elfmeter an Gästetorhüter Luis Moosmann. Besser machte es der Gast, der seinen kurz darauf zugesprochenen Elfmeter zum 2:1-Siegtor verwandelte. ‐ Tore: 0:1 Yannik Richter (11.), 1:1 Atila Yüce (19.), 1:2 Stefan Schanz (73.,Foulelfmeter). ‐ Schiedsrichter: Anatoli Skirtac (Göschweiler). ‐ Zuschauer: 200.

SG Kirchen-Hausen ‐ FC Löffingen 2:0 (2:0). ‐ Tore: 1:0 (7.) Berkay Cakici, 2:0 (22.) Justin-Tay Schmitt. ‐ Gelbe Karten: 6/4. ‐ Schiedsrichter: Chris Schäper.