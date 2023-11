Möhringen grüßt weiter von der Tabellenspitze

In der Fußball-Bezirksliga badischer Schwarzwald hat der FV Möhringen sein Heimspiel gegen den SV Aasen mit 4:2 gewonnen und bleibt weiter Tabellenführer. Die SG Kirchen-Hausen und der SV TuS Immendingen unerlagen auswärts.

FV Möhringen ‐ SV Aasen 4:2 (2:1). In einer sehr fairen Partie zeigten beide Mannschaften eine starke Leistung. Dabei verlangte Aasen dem Tabellenführer an diesem Tag alles ab. Beide Teams starteten früh mit je einem Tor, dem Möhringen zur Pause noch ein 2:1 nachfolgen ließ. Nach Foul an Mohamed Gomina gelang Möhringen per Elfmeter das 3:1. Aber auch der Gast nutzte einen Elfmeter nach Handspiel von Gomina zum 3:2 aus. So konnte der Gastgeber erst mit dem 4:2 nach einer Freistoßflanke und einem wuchtigen Kopfball über die drei Punkte sicher sein. ‐ Tore: 0:1 Frederik Edbauer (8.), 1:1 Mohamed Gomina (9.), 2:1, 3:1 Maximilian Bell (45., 51., Foulelfmeter), 3:2 Frederik Edbauer (58., Handelfmeter), 4:2 Omar Manjang (81.). ‐ SR: Munir Hamad. ‐ Z: 120.

SG Marbach/Rietheim ‐ SV TuS Immendingen 2:1 (2:0). Die Gastgeber bestimmten klar die erste Halbzeit und nutzten dies über einen schöne Flanke zum 1:0 und aus einem wuchtigen Distanzschuss auch zum 2:0 aus. Nach der Pause kam dann Immendingen besser ins Spiel hinein. Insgesamt ergaben sich beiderseits aber nur noch wenige Torchancen. Eine davon setzte der Gast kurz vor Schluss über eine Freistoßflanke noch zum 2:1 ins Netz. ‐ Tore: 1:0 Pascal Richter (15.), 2:0 Marco Effinger (25.), 2:1 Ilir Vök-shi (88.). ‐ SR: Andreas Hilpert (St. Georgen). ‐ Z: 140.

SG Kirchen-Hausen ‐ SG Ried-öschingen/Hondingen 1:2 (0:1). Auf schwierigen Bedingungen auf dem Rasenplatz gab es im SG-Duell viele Unterbrechungen. Dabei zeigte sich der Gast vor der Pause recht zweikampfstark. Beide Teams agierten viel mit langen Bällen. Nach einem weiten Abwurf von Torhüter Fabian Pfeiffer konnte der Gast einen genauen Pass früh zum 1:0 nutzen. Und nach der Pause eine Linksflanke auf den weiten Pfosten mit einem Kopfball zum 2:0 umsetzen. Doch mit dem schnellen 1:2 nach einem Standard im Nachschuss kam der Gastgeber auf. Vergab aber seine Chancen auf ein 2:2. ‐ Tore: 0:1 Marc Müllek (6.), 0:2 Sebastian Sauter (60.), 1:2 Andy Krukenberg (66.). ‐ SR: Marc Zimmermann (Villingen). ‐ Z: 170.